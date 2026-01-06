聽英文歌、看音樂劇…能培養孩子外語能力？網指一做法才見效

孩子的語言學習一直是許多家長關注的重點，尤其在全球化時代，外語能力更被視為重要基礎。近日就有一名家長在Dcard發文，詢問是否該讓孩子從小多接觸英文，為未來的外語學習打下基礎。

原PO表示，近期開始有意識地替孩子安排英文相關刺激，例如教孩子一些簡單英文單字，或播放英文歌曲當作日常背景音。原PO認為，孩子目前未必能完全理解內容，但透過耳濡目染，或許能逐漸培養對英文的熟悉感與好感。

原PO還提到，最近看到百老匯音樂劇的演出資訊，覺得形式生動有趣，便思考是否能帶孩子接觸。原PO笑說，孩子可能「聽不太懂」，但音樂、表演與聲光效果本身就具有吸引力，也許能作為一種不同形式的語言刺激與藝術薰陶。

不過，原PO也坦言，自己仍不確定這樣的方式，是否真的能對孩子未來學英文產生實質幫助，因此發文詢問其他家長的經驗與看法。

貼文一經發出便引來熱議，「我從小讓孩子看英文版的卡通、英文兒歌、讀英文繪本」、「我是懶得生活中一直找英文的東西給小孩，直接全美幼稚園」、「盡量用多種方式接觸英文吧！我感覺我女兒最有反應的時候大概就是玩遊戲」、「多放英文歌也有幫助，放久小孩會跟著一起唱，圖書館也可以借英文繪本，常讀都有幫助」。

也有網友持反面意見，「如果妳的目的是要他藉此學語言的話，我會說那些都不及妳直接用外語和他溝通來的有成效」、「要有那個環境，也就是父母或是家裡有人，會跟他說另一種語言，這樣他才容易記住，不然很快就忘了」、「要有開口講的環境，效果最顯著，聽歌能學些單字，但構不成句子」、「小孩還是先把母語學好吧！教育現場接觸過一些小學生，中文很差，英文半調子，很會講單詞，但是完整的英文句子也講不太出來」。