新北邀專家到校精準把脈 助攻高中生升學關鍵期

為協助高中生在關鍵升學階段穩健發揮實力，新北市教育局推動「114學年度高中學力躍升行動計畫」，結合數據分析與專家諮詢，系統性協助學校精進教學策略與學生學力表現，今於北大高中辦理期中成果分享會，邀集學者專家進校「把脈」，在學測與分科測驗關鍵階段提供具體診斷與調整建議。

教育局指出，學力躍升計畫以「拔尖強化、扶弱補強、整體提升」為核心，透過專班課程、差異化教學設計及大學資源導入，回應不同學生的學習需求，系統性強化高中學力。

本次期中分享會共有17所獲補助高中參與，分別就「頂尖人才培育」與「學力均衡提升」兩大面向，分享各校在課程規畫、學生支持措施及學習成效上的具體作法，並透過學生前後測數據、模擬考分析與升學成果，檢視教學調整是否真正回應學生需求，轉化為可追蹤、可驗證的學習成效。

為強化專業支持與實務指引，教育局邀請國家教育研究院主任洪詠善、台北市立大學教授曾碩彥，以及退休校長高栢鈴、陳浩然等資深教育專家，針對各校期中成果回饋，從教學策略優化、學生學習歷程建構到升學進路連結提出具體建議，協助學校在學測與分科測驗前完成關鍵調整。

北大高中校長吳佳音表示，透過專家到校診斷，學校能更清楚掌握學生在升學準備上的盲點與優勢，讓輔導與教學調整更貼近實際需求，對後續升學輔導有明顯幫助。高二生鄧孺萱表示，透過課後輔導課程，讓自己在沒有補習的情況下，仍能有系統的準備學測。高一生羅楷淇分享，進階數學課程培養跨觀念思考與討論，在面對陌生題型時更有信心拆解問題。

教育局表示，將持續透過專家陪伴與數據檢視機制，協助學校在學測與分科測驗前後即時修正教學與輔導策略，讓學生獲得更穩定、貼近需求的學習支持。