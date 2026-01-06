借校7年終於回家！ 台南成功國小寒假後重返赤崁樓旁新校舍

位於赤崁樓旁的台南成功國小配合赤崁文化園區規畫拆除重建，工程歷時7年，期間全校師生長期「借校」上課，甚至有學生從入學到畢業未曾回到原校，對此，台南市教育局證實，新校舍已完成，今年寒假後全校14班、255名師生將正式返回原校上課。

教育局表示，成功國小校舍重建工程由市府文化局納入「台南市赤崁文化園區改造工程」統籌辦理，去年10月7日已取得新校舍使用執照，學校配合工程查驗及新校舍環境整理工作，預計今年2月23日可返回原校址上課，屆時將規畫由市長黃偉哲在開學日舉行揭幕返校儀式活動。

成功國小校長陳建銘表示，學校目前相關廳舍正進行最後點交作業，師生預計寒假後開學就能重回成功國小上課，而開學前校方也會將環境全面整理清消，讓新校舍以最好的樣貌迎接舊雨新知外，第200所玉山圖書館已選定座落在成功館，學生一開學就能擁有豐富的圖書資源。

他提到，自從去年6月與畢業生重返成功館舉行畢業典禮後，已讓許多在校學生、家長及老師都相當興奮，另外因應課程規畫更曾安排相關走讀活動，邀集前任校長、現任開元國小校長鄭國斌與學生回到成功國小，大家提前看見新的校舍都非常期待新的校園生活。

陳建銘也說，校舍完工後預計寒假前可完成搬遷，正好能趕上3月新生招生季，目前規畫每一年級3班，已有不少學區家長紛紛致電諮詢，對於115學年度新生招生人數預期樂觀，而寒假後新學期的開學儀式也正如火如荼規畫中。

市議員陳怡珍表示，成功國小歷經多年借校上課，師生與家長承受諸多不便，如今終於確定可在今年寒假後回歸本校上課，這是家長與孩子期盼已久的重要時刻；回校承諾得來不易，呼籲市府務必嚴守時程，不容再有延宕或跳票，讓孩子安心學習、家長放心，也確保師生能如期「回家」上課。

文化局表示，「赤崁文化園區改造工程」成功國小校舍重建進度，已邁入最後點交與搬遷階段，成功國小新校舍以「赤崁曙光」為設計核心，強調建築與周邊歷史場域的對話，採用低建蔽率、高環境友善原則，建築立面設計與鄰近國定古蹟赤崁樓相輝映，達成新舊建築融合美學。

文化局也提到，為解決台南舊城區長期停車空間不足問題，該校園地下規畫現代化地下停車場，未來將能有效消化觀光及就學車潮；目前東棟及北棟校舍預計7日進行點交，可望在1月底前完成教學區域整體移交，校方則排定本月26日啟動搬遷，確保全校師生能在2月準時返校開學。 台南成功國小校舍重建進度邁入最後點交與搬遷階段，成功國小新校舍以「赤崁曙光」為設計核心，強調建築與周邊歷史場域的對話。記者萬于甄／攝影 台南成功國小新校舍以五條港概念打造新的入口意象。記者萬于甄／攝影