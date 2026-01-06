借校7年終於回家！ 台南成功國小寒假後重返赤崁樓旁新校舍

快訊

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
位於赤崁樓旁的台南中西區成功國小配合赤崁文化園區規畫拆除重建，工程歷時7年，新校舍工程進度總算邁入最後階段，今年寒假後全校14班、255名師生將正式返回原校上課，讓師生都相當期待。記者萬于甄／攝影
位於赤崁樓旁的台南中西區成功國小配合赤崁文化園區規畫拆除重建，工程歷時7年，新校舍工程進度總算邁入最後階段，今年寒假後全校14班、255名師生將正式返回原校上課，讓師生都相當期待。記者萬于甄／攝影

位於赤崁樓旁的台南成功國小配合赤崁文化園區規畫拆除重建，工程歷時7年，期間全校師生長期「借校」上課，甚至有學生從入學到畢業未曾回到原校，對此，台南市教育局證實，新校舍已完成，今年寒假後全校14班、255名師生將正式返回原校上課。

教育局表示，成功國小校舍重建工程由市府文化局納入「台南市赤崁文化園區改造工程」統籌辦理，去年10月7日已取得新校舍使用執照，學校配合工程查驗及新校舍環境整理工作，預計今年2月23日可返回原校址上課，屆時將規畫由市長黃偉哲在開學日舉行揭幕返校儀式活動。

成功國小校長陳建銘表示，學校目前相關廳舍正進行最後點交作業，師生預計寒假後開學就能重回成功國小上課，而開學前校方也會將環境全面整理清消，讓新校舍以最好的樣貌迎接舊雨新知外，第200所玉山圖書館已選定座落在成功館，學生一開學就能擁有豐富的圖書資源。

他提到，自從去年6月與畢業生重返成功館舉行畢業典禮後，已讓許多在校學生、家長及老師都相當興奮，另外因應課程規畫更曾安排相關走讀活動，邀集前任校長、現任開元國小校長鄭國斌與學生回到成功國小，大家提前看見新的校舍都非常期待新的校園生活。

陳建銘也說，校舍完工後預計寒假前可完成搬遷，正好能趕上3月新生招生季，目前規畫每一年級3班，已有不少學區家長紛紛致電諮詢，對於115學年度新生招生人數預期樂觀，而寒假後新學期的開學儀式也正如火如荼規畫中。

市議員陳怡珍表示，成功國小歷經多年借校上課，師生與家長承受諸多不便，如今終於確定可在今年寒假後回歸本校上課，這是家長與孩子期盼已久的重要時刻；回校承諾得來不易，呼籲市府務必嚴守時程，不容再有延宕或跳票，讓孩子安心學習、家長放心，也確保師生能如期「回家」上課。

文化局表示，「赤崁文化園區改造工程」成功國小校舍重建進度，已邁入最後點交與搬遷階段，成功國小新校舍以「赤崁曙光」為設計核心，強調建築與周邊歷史場域的對話，採用低建蔽率、高環境友善原則，建築立面設計與鄰近國定古蹟赤崁樓相輝映，達成新舊建築融合美學。

文化局也提到，為解決台南舊城區長期停車空間不足問題，該校園地下規畫現代化地下停車場，未來將能有效消化觀光及就學車潮；目前東棟及北棟校舍預計7日進行點交，可望在1月底前完成教學區域整體移交，校方則排定本月26日啟動搬遷，確保全校師生能在2月準時返校開學。

台南成功國小校舍重建進度邁入最後點交與搬遷階段，成功國小新校舍以「赤崁曙光」為設計核心，強調建築與周邊歷史場域的對話。記者萬于甄／攝影
台南成功國小校舍重建進度邁入最後點交與搬遷階段，成功國小新校舍以「赤崁曙光」為設計核心，強調建築與周邊歷史場域的對話。記者萬于甄／攝影
台南成功國小新校舍以五條港概念打造新的入口意象。記者萬于甄／攝影
台南成功國小新校舍以五條港概念打造新的入口意象。記者萬于甄／攝影

