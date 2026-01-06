聽新聞
0:00 / 0:00

改革校事會議3問題 學者：制度應嚴謹

聯合報／ 記者江婉儀張策／新北報導

校事會議源自2020年教師法修法後，為回應家長團體認為學校未能及時、充分處理教師投訴的需求而設立，如今卻成第一線教師噩夢。學者說，教育部想改革應建立更完善制度，讓程序嚴謹。家長團體主張落實「具名但受保護」原則，避免濫訴與行政負擔，也要讓具名檢舉者得到充分保障，免除秋後算帳心理壓力。

政治大學教育系教授秦夢群指出，校事會議現有3大問題，包含學校「無條件」接受所有案件，例如匿名投訴，缺乏如法院般嚴謹的收案要件；投訴人幾乎不用負擔任何訴訟成本，導致學校因應隨意投訴疲於奔命；校長顧慮若不接受案件，可能因事件鬧大而受懲處，一旦受理教師便須接受調查。

秦夢群建議，若想改革，就要建立更完善處理機制，要採實名制投訴，而不是像1999專線一樣簡易，其次是讓投訴人負擔部分成本。建議校長不應列入校事會議初始審查成員，可由學校設中立機構先行處理，避免校長因擔憂被懲處而被迫接受案件機率。

國教行動聯盟理事長王瀚陽指出，修法若要發揮效果，須同步補上制度配套，包括調查啟動前，教育局處先判斷是否有啟動調查必要，避免案件一律送交校事會議。一般違失回歸考核會處理，讓校事會議專注於「教師法」所列解聘、停聘、不續聘等重大案。

新北議員李倩萍說，去年教甄北市老師報到率不到7成，新北不到8成，教育部想推動修法，恐怕仍無法解決根本問題，分明是「已經沒有老師，還又來添亂」。親師問題日益嚴重，讓有熱情的教師變得退縮。

新北教育局回應，教師人力議題成因多元，包含龍年效應缺額增加、少子化與區域供需、各縣市重榜等，有持續穩定開缺、加強留任與增能支持，114學年度各校開學前代理教師師資聘任有全數到位。

延伸閱讀

新北捷運「七線齊發」 進入軌道建設黃金期 2025汐東線、基捷先期動工 2026迎三鶯線通車

新北男騎重機北宜過彎跨雙黃線 猛撞對向轎車送醫命危

新北綠營年輕世代結盟 新新板土連線挺新人投入新莊

新北男不滿法官駁柯文哲抗告 留言恐嚇遭判刑4月

相關新聞

校事會議修法 新北教產憂換湯不換藥

校事會議近年成為校園濫訴溫床，加劇教師荒，教育部原承諾去年底前完成修法，時間又延，預計1月12日才能公布。新北市教育產業...

改革校事會議3問題 學者：制度應嚴謹

校事會議源自2020年教師法修法後，為回應家長團體認為學校未能及時、充分處理教師投訴的需求而設立，如今卻成第一線教師噩夢...

她咖啡廳讀書遇阿北助解題⋯身分竟是名師 網笑大讚：文昌帝君顯靈

一名網友分享，自己到星巴克讀書時遇到數學題的瓶頸，隔壁一名阿伯主動搭話稱「我是建中老師，可以教妳」，隨即現場講解數學長達2小時，直到原PO要去補習班才結束，讓她笑稱這是學測前的「小確幸」...

告別傳統抄寫！桃園寒假作業讓學生變身「城市探險家」

今年寒假從1月24日開始到2月22日，桃園市各國中小學推出創意十足的寒假作業，學生不再只是傳統的抄寫，而是要走出戶外當探...

停辦不廢校 六甲國小湖東校區蛻變「湖東明珠」

台南市政府教育局結合荒野保護協會，將已停辦的六甲國小湖東校區，落實教育翻轉，「停辦不廢校」；半年來投入逾2000次人力，...

國產木材新出路！建國中學導入1,110套國產材課桌椅 年締碳匯26噸

因應2050淨零碳排，農業部林業及自然保育署積極推動國產木材應用，台北市政府教育局也認為此政策有助於深化永續循環教育，並...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。