改革校事會議3問題 學者：制度應嚴謹

校事會議源自2020年教師法修法後，為回應家長團體認為學校未能及時、充分處理教師投訴的需求而設立，如今卻成第一線教師噩夢。學者說，教育部想改革應建立更完善制度，讓程序嚴謹。家長團體主張落實「具名但受保護」原則，避免濫訴與行政負擔，也要讓具名檢舉者得到充分保障，免除秋後算帳心理壓力。

政治大學教育系教授秦夢群指出，校事會議現有3大問題，包含學校「無條件」接受所有案件，例如匿名投訴，缺乏如法院般嚴謹的收案要件；投訴人幾乎不用負擔任何訴訟成本，導致學校因應隨意投訴疲於奔命；校長顧慮若不接受案件，可能因事件鬧大而受懲處，一旦受理教師便須接受調查。

秦夢群建議，若想改革，就要建立更完善處理機制，要採實名制投訴，而不是像1999專線一樣簡易，其次是讓投訴人負擔部分成本。建議校長不應列入校事會議初始審查成員，可由學校設中立機構先行處理，避免校長因擔憂被懲處而被迫接受案件機率。

國教行動聯盟理事長王瀚陽指出，修法若要發揮效果，須同步補上制度配套，包括調查啟動前，教育局處先判斷是否有啟動調查必要，避免案件一律送交校事會議。一般違失回歸考核會處理，讓校事會議專注於「教師法」所列解聘、停聘、不續聘等重大案。

新北議員李倩萍說，去年教甄北市老師報到率不到7成，新北不到8成，教育部想推動修法，恐怕仍無法解決根本問題，分明是「已經沒有老師，還又來添亂」。親師問題日益嚴重，讓有熱情的教師變得退縮。

新北教育局回應，教師人力議題成因多元，包含龍年效應缺額增加、少子化與區域供需、各縣市重榜等，有持續穩定開缺、加強留任與增能支持，114學年度各校開學前代理教師師資聘任有全數到位。