校事會議修法 新北教產憂換湯不換藥

聯合報／ 記者江婉儀洪子凱／連線報導

校事會議近年成為校園濫訴溫床，加劇教師荒，教育部原承諾去年底前完成修法，時間又延，預計1月12日才能公布。新北市教育產業工會憂修法是「換湯不換藥」，若教師持續暴露在高壓與不確定制度下，第一線士氣低迷，會讓教育圈人才流失問題惡化。

新北市教育局統計，近3年新北學校平均一年開校事會議總次數約360次，多數案件屬釐清、分流或輔導處理，並非都進入重度懲處程序。

「高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法」前年修訂上路，教師若涉及體罰、霸凌或教學不力等，須接受校事會議調查，因允許匿名檢舉，導致校園濫訴案層出不窮。教育部為此預告修法，包括不受理匿名檢舉，並新增「輔佐人」機制等，保障當事人訪談權益及程序正義。

新北市教育產業工會理事長吳添寶指出，校事會議零成本投訴，是變相縱容濫訴，引發教育品質不斷劣化的惡性循環。濫訴使教師不敢創新或嚴格要求，愈認真教學的老師，被濫訴風險也高，老師為了自保，只好消極地選擇「防禦性教學」，以免多做多錯，導致教育品質劣化。

吳添寶觀察，校事會議造成巨大的寒蟬效應，校事會議實施至今，不少優秀的老師選擇提前退休或離職轉換跑道，造成教育界人才大流失。

關於中央修法方向，新北市教育局表示，不受理匿名檢舉，有助降低學校初審階段耗費的人力，減少惡意或資料不足投訴，透過「分層受理、案件分流、行政支持前移」，降低學校端行政耗能，依照分層受理標準，輕微或教學爭議案回歸校內支持與輔導機制，重大違法或不適任疑慮才進正式程序，運用初審過濾機制，將行政指導與正式調查分離。

全國中小學校長協會理事長陳清義主張，校事會議檢舉來源要有依據，不該是空穴來風，例如追溯不到通報紀錄，要能查得到檢舉來源，否則不應受理。

「當老師變弱勢，受傷其實是學生。」立委葉元之說，愈來愈多教育工作者求助，校事會議讓校園風氣變對立，應正視校事會議濫訴帶給老師的傷害，建立友善環境，給予適當管教權，別讓老師感覺動輒得咎。

