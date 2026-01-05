快訊

委內瑞拉總統馬杜洛動向美媒全程直播 搭直升機被押往紐約市受審

咖啡廳讀書遇阿北助解題⋯身分竟是名師 網笑讚：文昌帝君顯靈

台9線南迴公路3車追撞事故 休旅車被大車壓平1死2傷

她咖啡廳讀書遇阿北助解題⋯身分竟是名師 網笑大讚：文昌帝君顯靈

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，自己到星巴克讀書時遇到一位阿伯教她數學，沒想到身分竟是資深名師。示意圖／ingimage
一名網友分享，自己到星巴克讀書時遇到一位阿伯教她數學，沒想到身分竟是資深名師。示意圖／ingimage

一名網友分享，自己到星巴克讀書時遇到數學題的瓶頸，隔壁一名阿伯主動搭話稱「我是建中老師，可以教你」，隨即現場講解數學長達2小時，直到原PO要去補習班才結束，讓她笑稱這是學測前的「小確幸」。

貼文在Threads上曝光後引發熱議，有網友從原PO貼出的照片中認出字跡，驚訝表示「你中頭獎了，他是超厲害的數學老師，精準制數學講義的作者」，更有人指出這位老先生是建中資深數學名師朱志群。

網友得知後紛紛留言「文昌帝君直接貼臉開大」、「同學你這兩小時加起來幾乎現賺5000元」、「我是你這陣子會乾脆帶著題本蹲在那家星巴克」、「他教你可能比教建中有成就感」、「你有請阿北喝杯咖啡嗎？」、「現在去咖啡廳讀書，已經不只是買咖啡，還是在賭師資」，還有曾受教過的學生感性回憶「他真的很有熱忱，被他教過一次，就算數學再爛也不會輕易放棄」，甚至有網友提到，先前曾聽聞朱老師身體欠安，這次看到他在咖啡廳親自教學，忍不住感動直呼：「看到老師還這麼有精神，實在太高興」。

這篇貼文也意外釣出其他「大神級教師」分享類似經驗，一名化學老師在留言區透露，曾在路易莎咖啡看到學生為一道題目苦惱不已，便上前點出關鍵敘述，學生恍然大悟後，他只淡淡留下一句：「我是作者」，帥氣轉身離開的情節，讓網友笑稱這一連串故事根本是「文昌帝君顯靈系列」。

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

咖啡廳 星巴克 文昌帝君 學測 教師 建中

延伸閱讀

把星巴克當自家公司？ 韓男架「三螢幕」霸佔4人座遭批：去租辦公室

出國才知差很大！台人驚南韓星巴克「少了1服務」：在台被慣壞

115學測／考前必看！重要試務日期出爐 考程安排、歷屆五標、試題一把抓

國中數學全忘光？ 孩子拿題目來問他苦喊：只記得1定理

相關新聞

她咖啡廳讀書遇阿北助解題⋯身分竟是名師 網笑大讚：文昌帝君顯靈

一名網友分享，自己到星巴克讀書時遇到數學題的瓶頸，隔壁一名阿伯主動搭話稱「我是建中老師，可以教妳」，隨即現場講解數學長達2小時，直到原PO要去補習班才結束，讓她笑稱這是學測前的「小確幸」...

告別傳統抄寫！桃園寒假作業讓學生變身「城市探險家」

今年寒假從1月24日開始到2月22日，桃園市各國中小學推出創意十足的寒假作業，學生不再只是傳統的抄寫，而是要走出戶外當探...

停辦不廢校 六甲國小湖東校區蛻變「湖東明珠」

台南市政府教育局結合荒野保護協會，將已停辦的六甲國小湖東校區，落實教育翻轉，「停辦不廢校」；半年來投入逾2000次人力，...

國產木材新出路！建國中學導入1,110套國產材課桌椅 年締碳匯26噸

因應2050淨零碳排，農業部林業及自然保育署積極推動國產木材應用，台北市政府教育局也認為此政策有助於深化永續循環教育，並...

國教署推沉浸式族語教學 讓族語走入日常生活

教育部國教署積極推動沉浸式族語教學，期望透過生活化、情境化的族語學習，使學生能自然地在「聽」、「說」、「讀」、「寫」的環...

彰化明禮、村東國小通過臺美生態學校綠旗認證

長期重視環境教育的彰化縣田中鎮明禮國小及大村鄉村東國小，日前申請環境部「臺美生態學校認證」，經審查委員實地 考察，並與學...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。