告別傳統抄寫！桃園寒假作業讓學生變身「城市探險家」

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市各國中小學今年推出創意寒假作業，學生不再只是傳統的抄寫，而是要走出戶外當探險家、動手創作當藝術家。記者朱冠諭／攝影
今年寒假從1月24日開始到2月22日，桃園市各國中小學推出創意十足的寒假作業，學生不再只是傳統的抄寫，而是要走出戶外當探險家、動手創作當藝術家，甚至下廚房製作家鄉料理，耳目一新的活動設計也讓學生直呼好玩。

龜山區大湖國小長期致力於推動美感教育，今年的寒假作業以美感、生活、感恩為核心，規畫生肖郵票設計、校園寫生、創作感恩明信片、LOGO刻印紅包袋，鼓勵學生觀察、創作並傳遞幸福，希望每一位學生都能成為「行動藝術家」。

八德區霄裡國小結合周邊湧泉、埤塘等生態環境，設計「食物溯源」主題作業。學生要從除夕夜的年夜飯開始，追查每道菜的食材來源，甚至要親手製作一道家鄉料理。學校希望透過這個任務，讓孩子了解食物背後的土地故事，並自製桌遊來加深學習體驗。

中壢區新明國小將寒假作業設計成大型桌遊，學生扮演「小小城市探險家」和「AR創客玩家」，透過擲骰子、走格子、抽任務卡的方式認識中壢的景點、文化和美食。作業還融入AR技術體驗虛擬夜市，將科技應用與在地文化結合，獲得學生熱烈回響。

鄰近桃園國際機場的大園區學校充分運用地理優勢。大園國中推出「閱讀大園三部曲」，學生透過LINE實境解謎遊戲、拍攝在地職人短影片，以及AI擬人化創作，將家鄉的濕地生態、信仰文化與航空城發展願景串聯起來。

竹圍國中則以「走讀竹圍，健康新視界」為主軸，結合春節文化與健康教育，學生除了製作窗花、認識航空城歷史，還要進行熱量管理任務。其中「走讀新世界GO」要求學生使用Google Maps規劃路線，實地探訪航空城博物館園區和圳頭軍史公園，親身體驗家鄉的歷史變遷。

楊梅國中推出「新春梅寶FUN寒假」主題作業，結合語文、科技、健康與藝術等領域，學生需完成居家環境整理、年夜飯記錄、英語任務與自然觀察等多項任務，在日常生活中展現跨領域學習成果。

教育局長劉仲成表示，各校結合自身特色設計獨特的寒假作業，讓學生透過實際體驗認識在地文化，「這些作業不只是完成功課，更要讓孩子們認識自己生活的土地。」

桃園市各國中小學今年推出創意寒假作業，學生不再只是傳統的抄寫，而是要走出戶外當探險家、動手創作當藝術家。記者朱冠諭／攝影
寒假 設計 航空城

