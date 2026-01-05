斥資1.1億打造新校舍 台南中山國中新建教學行政大樓完工倒數

台南市政府斥資約1.1億推動中西區中山國中新建教學行政大樓，該工程邁入最後階段，預計115學年度可望落成啟用，市長黃偉哲今前往工地視察，期盼未來透過通透量體與開放式舞蹈展演廣場，讓校園學習風景自然融入社區日常，為校園再造的重要里程碑。

教育局表示，安全完善的校舍是學生安心學習的重要基礎，中山國中創校近70年，此次進行教學行政大樓新建工程，兼顧教學行政機能與社區共享概念，同時透過建築設計與色彩運用，提供師生安全、友善的學習空間，也同步提供師生優質的教學環境。

校方則說，新校舍基地為早年拆除的行政大樓原址，時隔40餘年重新啟動，不僅形塑全新校門意象，也新增中央川堂，提供師生安全舒適的學習與等候空間，未來也將秉持「仁恕誠樸」校訓精神，讓新校舍成為中山國中邁向下一個百年的重要基石。

教育局說明，該教學行政大樓目前建築外觀已具規模，設計以白色基調搭配亮橘色遮陽牆，呼應該校樸實中帶有亮點的精神，並透過大面積採光窗、屋頂太陽能光電板與中央步道串聯設計，兼顧節能減碳與空間美學，展現校園永續發展願景。