國產木材新出路！建國中學導入1,110套國產材課桌椅 年締碳匯26噸

因應2050淨零碳排，農業部林業及自然保育署積極推動國產木材應用，台北市政府教育局也認為此政策有助於深化永續循環教育，並鼓勵所屬學校購置。臺北市立建國高級中學宣布啟用1,110套國產木材課桌椅。這批課桌椅使用67.83立方公尺國產柳杉，固定了26噸的二氧化碳儲存量，建國中學以具體行動為低碳校園導入永續新選擇，極具指標意義。

林業保育署署長林華慶指出，校園課桌椅大多採用進口木材甚至是塑料，碳足跡里程高，甚至造成高碳排，該署推動的國產材課桌椅，木材均來自獲得FSC國際森林驗證的國有人工林，每張課桌椅皆有臺灣林產品生產追溯條碼（QR code），掃瞄QR code後就能知悉木材產地與加工流程，除了實踐從產地到教室的食農教育精神，更兼具友善生產、低碳足跡、碳貯存（Carbon Storage）與碳替代（Carbon Substitution）及等多元環境效益。

建國中學校長莊智鈞表示，木質課桌椅觸感溫潤、帶有自然木質香氣，為學習空間增添舒適感，也更符合人體工學需求。學生在初步使用後反映「坐起來更放鬆、姿勢更穩定」。校方指出，國產木材所承載的低碳與循環概念，與學校推動的永續環境教育完全契合，未來也希望藉此引導師生理解森林經營與木材利用之間的連結。

林業保育署表示，建國中學主動響應國產材推動政策，將國產木材實際運用於教學空間，有助於青年學子理解「地產地消」的理念，降低以往使用進口木材長距離運輸所帶來的能源消耗與碳排放。而全臺每年汰換的課桌椅數量約有12萬套，2025年已有11縣市的24所學校總計採購了10,400組國產材課桌椅，讓學子透過課桌椅進一步認識自己生長的家園，也創造了24萬噸的二氧化碳固碳成果。

這次啟用活動亦結合林業保育署配套的「木育」講座，從森林經營、木材特性到循環利用等面向，讓學生了解國產木材在永續發展中的角色。林業保育署表示，感謝建國中學採用國產材課桌椅，透過學校課桌椅使用與教學結合，有助於提升社會對國產材的認識，未來也將持續鼓勵各級學校選用國產材課桌椅，共同營造低碳、永續的學習環境。