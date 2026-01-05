快訊

30000點達標！狂拉700點 網朝聖：見證歷史時刻

台股衝上三萬點！寫下歷史新高 台積電衝1670元市值突破42兆

關西機場航班大亂！疑美工刀失蹤全場重新安檢 旅客苦等數小時飛不了

國產木材新出路！建國中學導入1,110套國產材課桌椅 年締碳匯26噸

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
建中響應國產材政策，首度採購國產材課桌椅，林保署長林華慶（左）說，每組課桌椅有產品生產追溯條碼（QR code），能清楚知道木材產地與加工流程，建中校長莊智鈞（中）表示，學生初步使用後，反映坐起來更放鬆，姿勢更穩定。中央社
建中響應國產材政策，首度採購國產材課桌椅，林保署長林華慶（左）說，每組課桌椅有產品生產追溯條碼（QR code），能清楚知道木材產地與加工流程，建中校長莊智鈞（中）表示，學生初步使用後，反映坐起來更放鬆，姿勢更穩定。中央社

因應2050淨零碳排，農業部林業及自然保育署積極推動國產木材應用，台北市政府教育局也認為此政策有助於深化永續循環教育，並鼓勵所屬學校購置。臺北市立建國高級中學宣布啟用1,110套國產木材課桌椅。這批課桌椅使用67.83立方公尺國產柳杉，固定了26噸的二氧化碳儲存量，建國中學以具體行動為低碳校園導入永續新選擇，極具指標意義。

⭐2025總回顧

林業保育署署長林華慶指出，校園課桌椅大多採用進口木材甚至是塑料，碳足跡里程高，甚至造成高碳排，該署推動的國產材課桌椅，木材均來自獲得FSC國際森林驗證的國有人工林，每張課桌椅皆有臺灣林產品生產追溯條碼（QR code），掃瞄QR code後就能知悉木材產地與加工流程，除了實踐從產地到教室的食農教育精神，更兼具友善生產、低碳足跡、碳貯存（Carbon Storage）與碳替代（Carbon Substitution）及等多元環境效益。

建國中學校長莊智鈞表示，木質課桌椅觸感溫潤、帶有自然木質香氣，為學習空間增添舒適感，也更符合人體工學需求。學生在初步使用後反映「坐起來更放鬆、姿勢更穩定」。校方指出，國產木材所承載的低碳與循環概念，與學校推動的永續環境教育完全契合，未來也希望藉此引導師生理解森林經營與木材利用之間的連結。

林業保育署表示，建國中學主動響應國產材推動政策，將國產木材實際運用於教學空間，有助於青年學子理解「地產地消」的理念，降低以往使用進口木材長距離運輸所帶來的能源消耗與碳排放。而全臺每年汰換的課桌椅數量約有12萬套，2025年已有11縣市的24所學校總計採購了10,400組國產材課桌椅，讓學子透過課桌椅進一步認識自己生長的家園，也創造了24萬噸的二氧化碳固碳成果。

這次啟用活動亦結合林業保育署配套的「木育」講座，從森林經營、木材特性到循環利用等面向，讓學生了解國產木材在永續發展中的角色。林業保育署表示，感謝建國中學採用國產材課桌椅，透過學校課桌椅使用與教學結合，有助於提升社會對國產材的認識，未來也將持續鼓勵各級學校選用國產材課桌椅，共同營造低碳、永續的學習環境。

延伸閱讀

高雄男傍晚倉庫燒木材以為火源熄滅 半夜起火驚魂叫醒妻逃生

台灣黑熊首度入侵阿里山達邦工寮 開冰箱吃罐頭、雞蛋

威剛進擊低碳智慧物流

花蓮港口社區守護「海中玫瑰」 復育30顆保育物種硨磲貝

相關新聞

國教署推沉浸式族語教學 讓族語走入日常生活

教育部國教署積極推動沉浸式族語教學，期望透過生活化、情境化的族語學習，使學生能自然地在「聽」、「說」、「讀」、「寫」的環...

彰化明禮、村東國小通過臺美生態學校綠旗認證

長期重視環境教育的彰化縣田中鎮明禮國小及大村鄉村東國小，日前申請環境部「臺美生態學校認證」，經審查委員實地 考察，並與學...

國產木材新出路！建國中學導入1,110套國產材課桌椅 年締碳匯26噸

因應2050淨零碳排，農業部林業及自然保育署積極推動國產木材應用，台北市政府教育局也認為此政策有助於深化永續循環教育，並...

花蓮國中老師台9線自摔遭撞不治...偏鄉教學5年認真樂付出 全校震驚

花蓮南區一名張姓國中老師昨晚騎機車北上，經過台9線玉里鎮樂合溪橋南端，不明原因自摔，滑進對向車道，與轎車發生碰撞，頭部重...

影／後空翻接棒全場暴動 嘉義國中校慶舞蹈班熱血翻轉迎新年

嘉義國中92周年校慶運動會去年12月31日，最吸睛一幕出現在大隊接力賽事。三年級舞蹈班學生突破傳統跑步接棒形式，在跑道上...

高中藝才班 報名人數逐年減

一一五學年高中藝術才能班特色招生甄選入學簡章昨公告，根據教育部統計，近年報考藝才班的人數漸少，一一四學年僅三二二五人報名...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。