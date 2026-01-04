國教署推沉浸式族語教學 讓族語走入日常生活

教育部國教署積極推動沉浸式族語教學，期望透過生活化、情境化的族語學習，使學生能自然地在「聽」、「說」、「讀」、「寫」的環境中使用族語，增進自信並提高學習動機，提供學生多元文化學習機會。

屏東縣內獅國小將沉浸式族語課程與校訂課程整合，積極連結部落及社區資源，並邀請部落青年與傳統技藝老師協助授課。學生能在貼近生活的文化情境中學習族語，也多次帶領學生參與部落活動與公開展演，讓學習成果被看見，強化學生對族群文化的認同。

台中市北勢國小的沉浸式族語課程聚焦於日常溝通、歌謠欣賞、文化技藝及生活智慧的學習等面向。透過課程，學生不僅能運用阿美族日常生活用語，並能介紹童玩與飲食文化，也能欣賞並演唱傳統歌謠，充分展現沉浸式學習的具體成效。

國教署說，沉浸式族語課程強調語言與文化並重，結合學校特色與社區資源，讓族語學習不僅存在於課堂，也能延伸至日常生活，讓學生在自然互動中增加使用族語的機會，進而理解文化脈絡並逐步建立族群認同感。

國教署表示，將持續推動沉浸式族語課程，多族群學校亦可依語別不同，同時規畫不同課程，不受「一校限一班」之限制。期望在教學現場更有效地創造族語的學習情境，使族語在生活中自然被看見、被聽見，也被使用，讓語言得以真正扎根與延續。