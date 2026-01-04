彰化明禮、村東國小通過臺美生態學校綠旗認證

長期重視環境教育的彰化縣田中鎮明禮國小及大村鄉村東國小，日前申請環境部「臺美生態學校認證」，經審查委員實地 考察，並與學童對談後，均通過最高的綠旗認證，連同之前獲認的埤頭鄉芙朝國小，合計全縣已有3所學校獲綠旗認證。

彰化縣環保局指出，明禮國小綠地資源豐富鄰近農村，結合學校原有的環境特色與教學課程，以「永續食物、健康生活、消耗與廢棄物」行動路徑執行，歷經多年的深耕努力，環境教育早已融入校園日常，成為學校文化的重要一環。

村東國小以「培養學生環境素養與永續行動力」為核心，自主研發適合各年級層的環教主題課程，更以減廢、生態觀察與永續飲食作為三大主軸，推動學生從校園走向社區，從地方連結全球，實踐永續生活與生態公民精神。

學童從執行計畫的過程中，逐漸提高其對於環境的關懷和綠色生活的實踐能力，不僅將環境意識內化為生活素養，這份歷程也成為孩子們難能可貴的學習經驗。

環保局長江培根表示，臺美生態學校計畫與聯合國永續發展目標（SDGs）理念相契合，與108課綱整合實施，彰化縣已有31所學校通過臺美生態學校認證，除芙朝國小、明禮國小、村東國小通過最高的綠旗認證外，另有9所銀牌與19所銅牌認證，參與學校數逐年增加，環保局也透過環境教育基金編列專款，補助學校推動相關計畫，讓生態與環境保護的理念從小扎根於校園。 彰化縣田中鎮明禮國小學童向審查委員簡報環境教育成果，通過臺美生態學校最高綠旗認證。圖／環保局提供