教部推沉浸式族語教學 國小用編織童玩融入生活

教育部國教署推動沉浸式族語教學，例如屏東縣內獅國小結合月桃葉編織體驗、台中市北勢國小結合童玩和飲食文化等，讓學生在生活中自然使用族語。

教育部今天發布新聞稿表示，為落實十二年國教課程精神，國民及學前教育署積極推動沉浸式族語教學，期望透過生活化、情境化族語學習，使學生自然在「聽」、「說」、「讀」、「寫」環境中使用族語，增進自信並提高學習動機，提供學生多元文化學習機會。

國教署說明，沉浸式族語課程強調語言與文化並重，結合學校特色與社區資源，讓族語學習不僅存在於課堂，也能延伸至日常生活，使學生在自然互動中增加使用族語的機會，進而理解文化脈絡並逐步建立族群認同感。

屏東縣內獅國小整合沉浸式族語課程與校訂課程，連結部落及社區資源，並邀請部落青年與傳統技藝老師協助授課，例如教授「月桃葉編織體驗」等，使學生能在貼近生活的文化情境中學習，同時帶領學生參與部落活動與公開展演，讓學習成果被看見，強化對族群文化的認同。

台中市北勢國小的沉浸式族語課程聚焦於日常溝通、歌謠欣賞、文化技藝、生活智慧學習等面向，透過課程讓學生能運用阿美族日常生活用語，並介紹童玩與飲食文化，讓學生欣賞並演唱傳統歌謠，充分展現沉浸式學習的具體成效。

國教署表示，未來將持續推動沉浸式族語課程，多族群學校也可依語別不同，同時規劃不同課程，不受「一校限一班」限制，期望在教學現場更有效地創造族語的學習情境，讓族語在生活中自然被看見、被聽見、被使用。