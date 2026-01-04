教部推沉浸式族語教學 國小用編織童玩融入生活

快訊

中央社／ 台北4日電

教育部國教署推動沉浸式族語教學，例如屏東縣內獅國小結合月桃葉編織體驗、台中市北勢國小結合童玩和飲食文化等，讓學生在生活中自然使用族語。

教育部今天發布新聞稿表示，為落實十二年國教課程精神，國民及學前教育署積極推動沉浸式族語教學，期望透過生活化、情境化族語學習，使學生自然在「聽」、「說」、「讀」、「寫」環境中使用族語，增進自信並提高學習動機，提供學生多元文化學習機會。

國教署說明，沉浸式族語課程強調語言與文化並重，結合學校特色與社區資源，讓族語學習不僅存在於課堂，也能延伸至日常生活，使學生在自然互動中增加使用族語的機會，進而理解文化脈絡並逐步建立族群認同感。

屏東縣內獅國小整合沉浸式族語課程與校訂課程，連結部落及社區資源，並邀請部落青年與傳統技藝老師協助授課，例如教授「月桃葉編織體驗」等，使學生能在貼近生活的文化情境中學習，同時帶領學生參與部落活動與公開展演，讓學習成果被看見，強化對族群文化的認同。

台中市北勢國小的沉浸式族語課程聚焦於日常溝通、歌謠欣賞、文化技藝、生活智慧學習等面向，透過課程讓學生能運用阿美族日常生活用語，並介紹童玩與飲食文化，讓學生欣賞並演唱傳統歌謠，充分展現沉浸式學習的具體成效。

國教署表示，未來將持續推動沉浸式族語課程，多族群學校也可依語別不同，同時規劃不同課程，不受「一校限一班」限制，期望在教學現場更有效地創造族語的學習情境，讓族語在生活中自然被看見、被聽見、被使用。

屏東縣 國教署 族群

相關新聞

為學檔好看…國小就備戰升學 家長瘋才藝檢定

私中多元入學、高中學習歷程檔案，讓坊間出現各類才藝檢定，除了鋼琴、圍棋檢定、英數檢定等，新北市還曾推出文資能力檢定，甚至...

國小推書法檢定 勉孩子從「破關」找學習動力

福智國小首創國小書法檢定制度，推出類似圍棋的段位制度，將學校的書法教育分為十級，學生在校期間最多可有廿次檢定機會，挑戰「...

花蓮國中老師台9線自摔遭撞不治...偏鄉教學5年認真樂付出 全校震驚

花蓮南區一名張姓國中老師昨晚騎機車北上，經過台9線玉里鎮樂合溪橋南端，不明原因自摔，滑進對向車道，與轎車發生碰撞，頭部重...

影／後空翻接棒全場暴動 嘉義國中校慶舞蹈班熱血翻轉迎新年

嘉義國中92周年校慶運動會去年12月31日，最吸睛一幕出現在大隊接力賽事。三年級舞蹈班學生突破傳統跑步接棒形式，在跑道上...

高中藝才班 報名人數逐年減

一一五學年高中藝術才能班特色招生甄選入學簡章昨公告，根據教育部統計，近年報考藝才班的人數漸少，一一四學年僅三二二五人報名...

影／朱宗慶打擊樂團40周年慶生 人事布局新氣象

朱宗慶打擊樂團上午舉行40周年記者會，朱宗慶會前受訪表示很謝謝大家的關心，對於當選公視董事表示「很感動，年紀大了，歷練久...

