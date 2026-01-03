快訊

花蓮國中老師台9線自摔遭撞不治...偏鄉教學5年認真樂付出 全校震驚

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮南區一名張姓國中老師，昨晚騎機車經過台9線280.4公里處，不幸自摔滑倒與對向車輛碰撞，送醫不治。記者王燕華／翻攝
花蓮南區一名張姓國中老師，昨晚騎機車經過台9線280.4公里處，不幸自摔滑倒與對向車輛碰撞，送醫不治。記者王燕華／翻攝

花蓮南區一名張姓國中老師昨晚騎機車北上，經過台9線玉里鎮樂合溪橋南端，不明原因自摔，滑進對向車道，與轎車發生碰撞，頭部重傷送醫搶救不治。張男是代理老師，教學認真且是導師，與師生相處融洽，校方聽聞噩耗震驚難過，下周一開學將安排輔導。

玉里警方昨晚7時許接獲通報，台9線280.4公里處發生車禍，派員趕往處理，初步調查，當時41歲的張姓男子騎乘普通重型機車，沿台9線由南往北方向行駛，行經樂合溪橋南端時，不明原因自摔，機車滑行進入對向車道，與對向林姓男子駕駛的小轎車發生碰撞。

張男頭部受到嚴重擦挫傷，四肢也有多處擦挫傷，救護人員到場時他已沒有呼吸心跳，緊急送往玉里慈濟醫院搶救，到晚間8時許仍告不治。警方初步調查，雙方駕駛都沒有酒駕，正調查事發原因。

據了解，張姓男子是宜蘭人，在富里一所國中擔任代理老師已有5年，是偏鄉難得的主科教師，他教學認真也樂意付出，和師生關係都非常好，昨晚不幸車禍驟逝，讓師生非常震驚。

校方表示，張老師教學認真，這些年熱心在偏鄉服務，驟然離逝讓人不捨，尤其他和同事、班上學生感情都很好，下周一開學將安排入校、入班輔導。張姓老師教的是數學主科，且是班導師，會盡快協調人員代理。

玉里警分局提醒，近日降雨導致路面濕滑易發生危險，駕駛人應減速慢行及注意路況，降低事故發生確保行車安全。

