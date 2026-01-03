影／後空翻接棒全場暴動 嘉義國中校慶舞蹈班熱血翻轉迎新年
嘉義國中92周年校慶運動會去年12月31日，最吸睛一幕出現在大隊接力賽事。三年級舞蹈班學生突破傳統跑步接棒形式，在跑道上以後空翻、倒立、地板動作、雙人舞與托舉等高難度舞蹈技巧完成交棒，創意與力道兼具，瞬間點燃全場氣氛，尖叫與掌聲不斷。校方將比賽影片剪接貼臉書說，舞蹈班學生輪番上陣，以個人特色完成每一棒次，動作流暢且充滿張力，讓運動會化身舞台表演。
師生家長、網友紛紛留言：「水準超高」、「太猛了」，臉書網友也在影片下留言大讚：「好厲害！」「活力滿滿！」「快變成舞蹈班傳統了！」「學妹有才！」「托舉太猛了，學弟學妹也太強！」
校方指出，舞蹈班1985年成立，長年為嘉市培育專業舞蹈人才。學生在學科與術科雙重壓力下學習，但在教師專業指導與制度化訓練中，不僅培養時間管理能力，也兼顧品德與學業表現，展現全人教育成果。
此次校慶是三年級舞蹈班最後一次參與大隊接力，學生希望以最具代表性的方式留下回憶。學校尊重學生創意發想，事前調整賽道配置並加強安全教育，提醒注意事項，確保不影響其他參賽隊伍。在歡呼聲中，嘉義國中以青春、創意與活力，熱血翻轉，迎向嶄新的2026年。
