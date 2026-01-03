快訊

新年首波手機特價優惠！三星摺疊機狠砍1萬7 蘋果iPhone 17 Pro爽折3千

網路影片教你把錢討回來？ 她喊別上當：2次詐騙 鎖定受害人2特質下手

輻射冷卻發威 中南部比北部還冷 鄭明典：高雄台南上榜應該是第一次

聽新聞
0:00 / 0:00

影／後空翻接棒全場暴動 嘉義國中校慶舞蹈班熱血翻轉迎新年

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義國中92周年校慶運動會大隊接力賽，三年級舞蹈班學生在跑道上以後空翻、倒立、地板動作、雙人舞與托舉等高難度舞蹈技巧完成交棒，瞬間點燃全場氣氛，尖叫與掌聲不斷。記者魯永明／翻攝
嘉義國中92周年校慶運動會大隊接力賽，三年級舞蹈班學生在跑道上以後空翻、倒立、地板動作、雙人舞與托舉等高難度舞蹈技巧完成交棒，瞬間點燃全場氣氛，尖叫與掌聲不斷。記者魯永明／翻攝

嘉義國中92周年校慶運動會去年12月31日，最吸睛一幕出現在大隊接力賽事。三年級舞蹈班學生突破傳統跑步接棒形式，在跑道上以後空翻、倒立、地板動作、雙人舞與托舉等高難度舞蹈技巧完成交棒，創意與力道兼具，瞬間點燃全場氣氛，尖叫與掌聲不斷。校方將比賽影片剪接貼臉書說，舞蹈班學生輪番上陣，以個人特色完成每一棒次，動作流暢且充滿張力，讓運動會化身舞台表演。

⭐2025總回顧

師生家長、網友紛紛留言：「水準超高」、「太猛了」，臉書網友也在影片下留言大讚：「好厲害！」「活力滿滿！」「快變成舞蹈班傳統了！」「學妹有才！」「托舉太猛了，學弟學妹也太強！」

校方指出，舞蹈班1985年成立，長年為嘉市培育專業舞蹈人才。學生在學科與術科雙重壓力下學習，但在教師專業指導與制度化訓練中，不僅培養時間管理能力，也兼顧品德與學業表現，展現全人教育成果。

此次校慶是三年級舞蹈班最後一次參與大隊接力，學生希望以最具代表性的方式留下回憶。學校尊重學生創意發想，事前調整賽道配置並加強安全教育，提醒注意事項，確保不影響其他參賽隊伍。在歡呼聲中，嘉義國中以青春、創意與活力，熱血翻轉，迎向嶄新的2026年。

嘉義國中92周年校慶運動會三年級舞蹈班學生突破傳統跑步接棒形式，在跑道上以後空翻、倒立、地板動作、雙人舞與托舉等高難度舞蹈技巧完成交棒，創意與力道兼具，瞬間點燃全場氣氛。記者魯永明／翻攝
嘉義國中92周年校慶運動會三年級舞蹈班學生突破傳統跑步接棒形式，在跑道上以後空翻、倒立、地板動作、雙人舞與托舉等高難度舞蹈技巧完成交棒，創意與力道兼具，瞬間點燃全場氣氛。記者魯永明／翻攝
嘉義國中92周年校慶運動會三年級舞蹈班學生突破傳統跑步接棒形式，在跑道上以後空翻等高難度舞蹈技巧完成交棒，瞬間點燃全場氣氛，尖叫與掌聲不斷。記者魯永明／翻攝
嘉義國中92周年校慶運動會三年級舞蹈班學生突破傳統跑步接棒形式，在跑道上以後空翻等高難度舞蹈技巧完成交棒，瞬間點燃全場氣氛，尖叫與掌聲不斷。記者魯永明／翻攝

嘉義

延伸閱讀

美呆！李佳芬罕見古裝出席校慶「與韓國瑜同框」校方說原因了

淡水區城市科大54週年校慶 金牌閃耀展現實力

半世紀零時差 台中曉明女中6旬校友與學妹校慶聯演

值得慶祝的海官校慶：我雖無官階，仍是一輩子的海軍人

相關新聞

為學檔好看…國小就備戰升學 家長瘋才藝檢定

私中多元入學、高中學習歷程檔案，讓坊間出現各類才藝檢定，除了鋼琴、圍棋檢定、英數檢定等，新北市還曾推出文資能力檢定，甚至...

影／後空翻接棒全場暴動 嘉義國中校慶舞蹈班熱血翻轉迎新年

嘉義國中92周年校慶運動會去年12月31日，最吸睛一幕出現在大隊接力賽事。三年級舞蹈班學生突破傳統跑步接棒形式，在跑道上...

國小推書法檢定 勉孩子從「破關」找學習動力

福智國小首創國小書法檢定制度，推出類似圍棋的段位制度，將學校的書法教育分為十級，學生在校期間最多可有廿次檢定機會，挑戰「...

高中藝才班 報名人數逐年減

一一五學年高中藝術才能班特色招生甄選入學簡章昨公告，根據教育部統計，近年報考藝才班的人數漸少，一一四學年僅三二二五人報名...

影／朱宗慶打擊樂團40周年慶生 人事布局新氣象

朱宗慶打擊樂團上午舉行40周年記者會，朱宗慶會前受訪表示很謝謝大家的關心，對於當選公視董事表示「很感動，年紀大了，歷練久...

高二孩學習歷程「進度0」…家長急問分科比個申容易？網曝第一志願常見

現在高中升大學管道多元，若想要用個人申請管道，除了拚1月學測外，從高一開始就要多充實自己，以利學習歷程資料豐富。但是也有不少孩子會選擇捨棄個申，專注於7月的分科測驗，努力考高分就可以，不用做學習歷程、也不用到處跑各大學面試。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。