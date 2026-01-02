影／朱宗慶打擊樂團40周年慶生 人事布局新氣象

朱宗慶打擊樂團上午舉行40周年記者會，朱宗慶會前受訪表示很謝謝大家的關心，對於當選公視董事表示「很感動，年紀大了，歷練久了，很多事情覺得比較隨緣」，很感謝大家對他的鼓勵與支持、尊重文化部。

朱宗慶致詞表示一個夢想堅持40年就是一種藝術，他從一開始的初衷，一個大家都陌生的打擊樂，慢慢地走到舞台的中間，這個過程是一步一腳印累積下來的，非常謝謝許多台前幕後的人，尤其是團員40年來能夠堅持夢想，一步一腳印這樣子地走。

朱宗慶公布朱宗慶打擊樂團的新人事布局，正式於40周年交棒；由第二代團員盧煥韋接任團長、第二代團員陳宏岳接任副團長、第三代團員戴含芝接任一團助理藝術總監，以及第三代團員高瀚諺接任二團助理藝術總監。藝術總監朱宗慶日後將與同屬第一代的四位資深團員吳思珊、吳珮菁、何鴻棋與黃堃儼，一起成為樂團的核心後盾，為新一代的決策，給予深厚的支持基礎。

朱宗慶打擊樂團將於9日晚間在台北國家音樂廳首演的40週年音樂會「X：面對世界的力量」，打擊樂團目前正在進行關鍵的最後排練階段。在藝術總監朱宗慶「好還要更好」、「2.0不是口號」的要求下，團員們各個繃緊神經，加練再加練，務使舞台呈現的當下瞬間，即可讓觀眾感受到「2.0」蛻變傳承的力量。

40周年音樂會在曲目安排上，藝術總監朱宗慶就整體氛圍形塑的考量進行了調整，由原定六首曲目調整為七首，依然全數為樂團的委託創作作品。上半場由三首樂團世界巡演的旗艦作品組成，分別是：雷瓦提（Gérard Lecointe）〈三部曲3 Epilogues〉、科申斯基（Gene Koshinski）〈超越彎折BeyonD the bEnd〉，以及張瓊櫻〈射日Solar Myth〉。下半場則包含兩首駐團作曲家的力作：帕沙達斯（John Psathas）〈愛的流轉…before andafter love...〉（世界首演），櫻井弘二（Koji Sakurai）〈熱帶振盪效應M.J.O.E.F.X.〉；以及兩首團員創作：新任團長盧煥韋在2021年發表的作品〈探 Seek〉，還有新任二團助理藝術總監高瀚諺特別將迎接樂團40週年之作－2025新版擊樂劇場《泥巴》－其中講述樂團發展軸線的曲目〈熾途〉，改寫成20人演奏版本的〈熾途：聲脈相連Fiery Path〉，以「四代同團、四代同台」之姿，展現出朱宗慶打擊樂團40年來的傳承歷史，直指「永續」的未來願景。 朱宗慶打擊樂團於9日在台北國家音樂廳首演的40周年音樂會，打擊樂團進行關鍵的最後排練階段。記者蘇健忠／攝影 朱宗慶打擊樂團舉行40周年記者會合影。記者蘇健忠／攝影 朱宗慶打擊樂團創辦人朱宗慶（左五）、第一代的四位資深團員何鴻棋（左起）、吳珮菁、黃堃儼、吳思珊、第二代團員盧煥韋接任團長、第二代團員陳宏岳接任副團長、第三代團員戴含芝接任一團助理藝術總監、第三代團員高瀚諺接任二團助理藝術總監，一起於朱宗慶打擊樂團40週年記者會上合影。記者蘇健忠／攝影