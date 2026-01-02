快訊

SIM卡遺失要報案才能補發？NCC回應了：新制沒有要求

宜蘭知名酒店遭控吃牛肉冷盤多人嘔吐就醫 衛生局稽查結果出爐

橘貓對空氣狂撥砂懷疑貓生 飼主看監視器崩潰：狗狗守在後面「熱騰騰攔胡」

聽新聞
0:00 / 0:00

影／朱宗慶打擊樂團40周年慶生 人事布局新氣象

攝影中心／ 記者蘇健忠／台北即時報導
朱宗慶打擊樂團上午舉行40周年記者會，朱宗慶會前受訪表示很謝謝大家的關心、很感動，「年紀大了，歷練久了，很多事情覺得比較隨緣」，很感謝大家對他的鼓勵與支持。記者蘇健忠／攝影
朱宗慶打擊樂團上午舉行40周年記者會，朱宗慶會前受訪表示很謝謝大家的關心、很感動，「年紀大了，歷練久了，很多事情覺得比較隨緣」，很感謝大家對他的鼓勵與支持。記者蘇健忠／攝影

朱宗慶打擊樂團上午舉行40周年記者會，朱宗慶會前受訪表示很謝謝大家的關心，對於當選公視董事表示「很感動，年紀大了，歷練久了，很多事情覺得比較隨緣」，很感謝大家對他的鼓勵與支持、尊重文化部。

⭐2025總回顧

朱宗慶致詞表示一個夢想堅持40年就是一種藝術，他從一開始的初衷，一個大家都陌生的打擊樂，慢慢地走到舞台的中間，這個過程是一步一腳印累積下來的，非常謝謝許多台前幕後的人，尤其是團員40年來能夠堅持夢想，一步一腳印這樣子地走。

朱宗慶公布朱宗慶打擊樂團的新人事布局，正式於40周年交棒；由第二代團員盧煥韋接任團長、第二代團員陳宏岳接任副團長、第三代團員戴含芝接任一團助理藝術總監，以及第三代團員高瀚諺接任二團助理藝術總監。藝術總監朱宗慶日後將與同屬第一代的四位資深團員吳思珊、吳珮菁、何鴻棋與黃堃儼，一起成為樂團的核心後盾，為新一代的決策，給予深厚的支持基礎。

朱宗慶打擊樂團將於9日晚間在台北國家音樂廳首演的40週年音樂會「X：面對世界的力量」，打擊樂團目前正在進行關鍵的最後排練階段。在藝術總監朱宗慶「好還要更好」、「2.0不是口號」的要求下，團員們各個繃緊神經，加練再加練，務使舞台呈現的當下瞬間，即可讓觀眾感受到「2.0」蛻變傳承的力量。

40周年音樂會在曲目安排上，藝術總監朱宗慶就整體氛圍形塑的考量進行了調整，由原定六首曲目調整為七首，依然全數為樂團的委託創作作品。上半場由三首樂團世界巡演的旗艦作品組成，分別是：雷瓦提（Gérard Lecointe）〈三部曲3 Epilogues〉、科申斯基（Gene Koshinski）〈超越彎折BeyonD the bEnd〉，以及張瓊櫻〈射日Solar Myth〉。下半場則包含兩首駐團作曲家的力作：帕沙達斯（John Psathas）〈愛的流轉…before andafter love...〉（世界首演），櫻井弘二（Koji Sakurai）〈熱帶振盪效應M.J.O.E.F.X.〉；以及兩首團員創作：新任團長盧煥韋在2021年發表的作品〈探 Seek〉，還有新任二團助理藝術總監高瀚諺特別將迎接樂團40週年之作－2025新版擊樂劇場《泥巴》－其中講述樂團發展軸線的曲目〈熾途〉，改寫成20人演奏版本的〈熾途：聲脈相連Fiery Path〉，以「四代同團、四代同台」之姿，展現出朱宗慶打擊樂團40年來的傳承歷史，直指「永續」的未來願景。

朱宗慶打擊樂團於9日在台北國家音樂廳首演的40周年音樂會，打擊樂團進行關鍵的最後排練階段。記者蘇健忠／攝影
朱宗慶打擊樂團於9日在台北國家音樂廳首演的40周年音樂會，打擊樂團進行關鍵的最後排練階段。記者蘇健忠／攝影
朱宗慶打擊樂團舉行40周年記者會合影。記者蘇健忠／攝影
朱宗慶打擊樂團舉行40周年記者會合影。記者蘇健忠／攝影
朱宗慶打擊樂團創辦人朱宗慶（左五）、第一代的四位資深團員何鴻棋（左起）、吳珮菁、黃堃儼、吳思珊、第二代團員盧煥韋接任團長、第二代團員陳宏岳接任副團長、第三代團員戴含芝接任一團助理藝術總監、第三代團員高瀚諺接任二團助理藝術總監，一起於朱宗慶打擊樂團40週年記者會上合影。記者蘇健忠／攝影
朱宗慶打擊樂團創辦人朱宗慶（左五）、第一代的四位資深團員何鴻棋（左起）、吳珮菁、黃堃儼、吳思珊、第二代團員盧煥韋接任團長、第二代團員陳宏岳接任副團長、第三代團員戴含芝接任一團助理藝術總監、第三代團員高瀚諺接任二團助理藝術總監，一起於朱宗慶打擊樂團40週年記者會上合影。記者蘇健忠／攝影

朱宗慶 樂團 總監

延伸閱讀

雲林百名元旦實寶、爺爺奶奶慶生 張麗善當眾許下這願望

第8屆公視董事選任未達法定人數 李遠表達遺憾

第8屆公視董事會難產…朱宗慶通過施振榮遭否決 只過4名「現任7董事團滅」

第8屆公視董事首次審查會議 施振榮意外中箭落馬「近半不同意」

相關新聞

為學檔好看…國小就備戰升學 家長瘋才藝檢定

私中多元入學、高中學習歷程檔案，讓坊間出現各類才藝檢定，除了鋼琴、圍棋檢定、英數檢定等，新北市還曾推出文資能力檢定，甚至...

新學年度高中藝才班特招簡章今公告 音樂、美術等4類別招生

115學年度高中藝術才能班特色招生甄選入學各類各區簡章於今公告，教育部說，為了讓學習評量能呼應學生的學習目標、歷程，自1...

高二孩學習歷程「進度0」…家長急問分科比個申容易？網曝第一志願常見

現在高中升大學管道多元，若想要用個人申請管道，除了拚1月學測外，從高一開始就要多充實自己，以利學習歷程資料豐富。但是也有不少孩子會選擇捨棄個申，專注於7月的分科測驗，努力考高分就可以，不用做學習歷程、也不用到處跑各大學面試。

AI時代讀心理系沒出路？高一學生夢想遭質疑 網力挺：賺很多

AI當道，許多人都夢想擠進科技業，但現實生活中還是有其他職業在支撐著社會。一名高中生的夢想是讀心理相關學系，卻被同儕、長輩質疑，直言心理沒出路、賺很少，讓學生開始動搖。

國小推書法檢定 勉孩子從「破關」找學習動力

福智國小首創國小書法檢定制度，推出類似圍棋的段位制度，將學校的書法教育分為十級，學生在校期間最多可有廿次檢定機會，挑戰「...

影／朱宗慶打擊樂團40周年慶生 人事布局新氣象

朱宗慶打擊樂團上午舉行40周年記者會，朱宗慶會前受訪表示很謝謝大家的關心，對於當選公視董事表示「很感動，年紀大了，歷練久...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。