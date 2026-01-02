快訊

高二孩學習歷程「進度0」…家長急問分科比個申容易？網曝第一志願常見

聯合新聞網／ 綜合報導
學生示意圖。圖／AI生成
學生示意圖。圖／AI生成

現在高中升大學管道多元，若想要用個人申請管道，除了拚1月學測外，從高一開始就要多充實自己，以利學習歷程資料豐富。但是也有不少孩子會選擇捨棄個申，專注於7月的分科測驗，努力考高分就可以，不用做學習歷程、也不用到處跑各大學面試。

一名家長在臉書社團「家有高中生」發文，表示自己孩子目前就讀北部第一志願高二，明明有很多經歷和學習成果，結果一看學習歷程卻沒有上傳任何資料，提醒孩子卻總是被敷衍帶過，讓該家長忍不住上網連三問：學習歷程沒有資料是不是就直接走分科？分科會比個申容易嗎？分科是目前趨勢嗎？

許多人直言，第一志願學校的孩子們的確比較多人會選擇分科，「第一志願好像都選擇分科比較多，不想花太多時間準備學習歷程，讀書比較快，所以他們的繁星比例也不多」、「有聽說第一志願的分科比較多」、「第一志願高中學生的分科占比重」、「以前我小孩第一志願特殊班，全班3分之2人分科，不少人嫌做學習歷程及二階麻煩，拚分科只要考高分就可以」。

也有家長分享自家小孩學習歷程進度，表示在時間內補完資料都來得及，不需太擔心，「我女兒到高三學習歷程還是0，等學測考完還是可以補，只是累了點」。

學測 個人申請 學習歷程檔案 分科測驗 高中生

