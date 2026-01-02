AI時代讀心理系沒出路？高一學生夢想遭質疑 網力挺：賺很多

快訊

學生示意圖。圖／AI生成
AI當道，許多人都夢想擠進科技業，但現實生活中還是有其他職業在支撐著社會。一名高中生的夢想是讀心理相關學系，卻被同儕、長輩質疑，直言心理沒出路、賺很少，讓學生開始動搖。

一名家長在臉書社團「家有高中生」發文，表示自己高一的女兒未來的夢想是念心理相關學系，但是最近女兒告訴同儕或長輩時，得到的都是負面回應，紛紛認為「念心理，以後沒出路」，讓女兒深受打擊，覺得自己的方向是不是錯了？

對此廣大網友留言反駁「心理沒未來」的觀點，「心理是AI取代不了的，未來的人只會壓力更大，需要好好的心靈引導疏通」、「心理系不會沒出路，醫院需要心理師、也可以自己在外面開業、社福機構也需要心理師，心理諮商也都自費怎麼會沒錢」、「我覺得錢賺挺多的，又不用像醫護一樣，天天到晚擔心被提告，50分鐘賺1200，這個薪水完全夠花了吧」。

也有人點出讀心理的現實考量，「要考心理諮商師，必須是碩士念心理諮商相關的研究所。若孩子要以心理諮商為職業，一定要念到研究所喔」、「心理師是要面對滿滿負能量的工作，本身要有堅定且強大的正能量」。

還有人建議不用這麼早就確定一定要走哪條路，「我覺得先深入暸解每個系所、行業的出路，甚至，先鞏固當下的課業成績，保存能量，邊走邊看都是一種方式」、「我建議先觀察孩子本身特質適不適合心理系，畢竟職涯是一輩子的事，而不是以國英數成績決定未來方向，加油」。

