快訊

瑞士酒吧派對大火，「閃燃」為何釀成慘死悲劇

曹西平遺產乾兒子能全領？蘇家宏「特留分」攻防戰：這情況可能讓手足一毛都拿不到

誰是第30千金？台積電衝1,570元新天價 29千金閃現、潛力名單出爐

新學年度高中藝才班特招簡章今公告 音樂、美術等4類別招生

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
教育部今天公布115學年度高中藝才班特色招生甄選入學簡章。示意圖。本報資料照片
教育部今天公布115學年度高中藝才班特色招生甄選入學簡章。示意圖。本報資料照片

115學年度高中藝術才能班特色招生甄選入學各類各區簡章於今公告，教育部說，為了讓學習評量能呼應學生的學習目標、歷程，自114學年度起，已實施藝才班招生甄選入學術科測驗題型調整，題型著重知識統整、創作論述及即興表達能力，期透過多元能力的檢測面向，建構符合當代藝術教育選材育才工具。

⭐2025總回顧

教育部指出，藝才班特色招生甄選入學以分類、分區方式，並分術科測驗及分發作業二階段辦理。各類別術科測驗項目，包括音樂班「主修（樂器）」、「副修（樂器）」、「樂理及基礎和聲」、「聽音及寫譜」及「視譜演唱及即興」5科；美術班「彩繪創作與延伸」、「素描」、「水墨」及「書法」4科；舞蹈班「舞蹈即興」、「芭蕾」、「中華民族舞」及「現代舞」4科；以及戲劇班「口語表達」、「專長表演」及「創意思維」3科。

教育部說，分發作業以術科測驗分數及學生志願作依據，各校並得參採國中教育會考成績作為錄取門檻。國中非藝術才能班學生亦可報考，且不受免試就學區限制，歡迎對音樂、美術、舞蹈及戲劇有興趣的同學報考；但因各分區測驗時間統一，考生僅能向一區（校）報名術科測驗及申請分發。

今年2月23日至3月9日為術科測驗線上報名暨郵寄繳件，音樂班及舞蹈班術科測驗安排於4月11日至13日；美術班及戲劇班術科測驗則在4月18日（星期六）至19日。

甄選入學聯合分發報名暨郵寄繳件則為今年6月5日至11日，6月22日至26日分發志願選填暨郵寄繳件，並於7月7日放榜。

教育部提醒報考高中音樂、美術、舞蹈及戲劇班考生，務必留意各階段作業期程。相關細節可至各類各區主辦學校網站或高級中等學校藝術才能班線上報名登錄系統（ https://art.sen.edu.tw/brief ）下載簡章查閱。

音樂 教育部 國中教育會考

延伸閱讀

「藝術家」公布十大視覺藝術新聞 文化部預算遭刪凍拿下第一名 　

《失落星船：馬拉松》美術抄襲事件落幕！受害者：Bungie和索尼已讓我滿意

藝術家廖迎晰偏鄉助學回饋社會 獲選東海大學校友楷模

影／基隆表揚225位藝文之星獲獎師生 中興國小傳統布袋戲團特優

相關新聞

為學檔好看…國小就備戰升學 家長瘋才藝檢定

私中多元入學、高中學習歷程檔案，讓坊間出現各類才藝檢定，除了鋼琴、圍棋檢定、英數檢定等，新北市還曾推出文資能力檢定，甚至...

新學年度高中藝才班特招簡章今公告 音樂、美術等4類別招生

115學年度高中藝術才能班特色招生甄選入學各類各區簡章於今公告，教育部說，為了讓學習評量能呼應學生的學習目標、歷程，自1...

國小推書法檢定 勉孩子從「破關」找學習動力

福智國小首創國小書法檢定制度，推出類似圍棋的段位制度，將學校的書法教育分為十級，學生在校期間最多可有廿次檢定機會，挑戰「...

英文老師看英檢 練題型難融入生活

近年多元入學、學習歷程檔案的推動，也帶起新一波英檢潮，以國人熟知的全民英檢來說，創辦廿五年來已累計近千萬人次報考；多益測...

國小英文考卷「大寫R」1寫法竟被扣分 家長傻眼喊：雞蛋挑骨頭

不少家長都曾在孩子作業、考卷上，看過讓人哭笑不得的扣分理由。近日就有一名家長在臉書社團...

中小學行政減量完成104項 教育部：超越原訂目標

教育部主任秘書林伯樵今天表示，持續推動中小學行政減量，目前檢討150項業務，104項已完成調整，超過原訂的50%目標。未...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。