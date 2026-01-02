新學年度高中藝才班特招簡章今公告 音樂、美術等4類別招生
115學年度高中藝術才能班特色招生甄選入學各類各區簡章於今公告，教育部說，為了讓學習評量能呼應學生的學習目標、歷程，自114學年度起，已實施藝才班招生甄選入學術科測驗題型調整，題型著重知識統整、創作論述及即興表達能力，期透過多元能力的檢測面向，建構符合當代藝術教育選材育才工具。
教育部指出，藝才班特色招生甄選入學以分類、分區方式，並分術科測驗及分發作業二階段辦理。各類別術科測驗項目，包括音樂班「主修（樂器）」、「副修（樂器）」、「樂理及基礎和聲」、「聽音及寫譜」及「視譜演唱及即興」5科；美術班「彩繪創作與延伸」、「素描」、「水墨」及「書法」4科；舞蹈班「舞蹈即興」、「芭蕾」、「中華民族舞」及「現代舞」4科；以及戲劇班「口語表達」、「專長表演」及「創意思維」3科。
教育部說，分發作業以術科測驗分數及學生志願作依據，各校並得參採國中教育會考成績作為錄取門檻。國中非藝術才能班學生亦可報考，且不受免試就學區限制，歡迎對音樂、美術、舞蹈及戲劇有興趣的同學報考；但因各分區測驗時間統一，考生僅能向一區（校）報名術科測驗及申請分發。
今年2月23日至3月9日為術科測驗線上報名暨郵寄繳件，音樂班及舞蹈班術科測驗安排於4月11日至13日；美術班及戲劇班術科測驗則在4月18日（星期六）至19日。
甄選入學聯合分發報名暨郵寄繳件則為今年6月5日至11日，6月22日至26日分發志願選填暨郵寄繳件，並於7月7日放榜。
教育部提醒報考高中音樂、美術、舞蹈及戲劇班考生，務必留意各階段作業期程。相關細節可至各類各區主辦學校網站或高級中等學校藝術才能班線上報名登錄系統（ https://art.sen.edu.tw/brief ）下載簡章查閱。
