高中藝術才能班特招簡章公告 不受就學區限制

教育部今天公布115學年度高級中等學校藝術才能班特色招生甄選入學簡章，不受就學區限制，可跨區報考，但測驗時間統一，考生只能擇一分區報名術科測驗及申請分發。

藝才班特招是為音樂、美術、舞蹈與戲劇性向明確學生設計的入學管道，依術科測驗分數和志願序分發，國中教育會考成績由各校自行決定是否作為門檻。

藝才班術科測驗不考國文、數學，以戲劇班為例，考口語表達、專長表演與創意思維；美術班考彩繪創作與延伸、素描、水墨、書法。

藝才班特招114學年度起調整術科測驗題型，著重知識統整、創作論述及即興表達能力，115學年度是新題型上路第2年，測驗科目內容及方式可詳閱簡章。

教育部表示，學生即使沒在國民中學修讀藝才班也可報考，且和一般學生免試入學管道不同，藝才班特招不受就學區限制，可跨縣市報考，但各分區術科測驗時間統一，音樂班、舞蹈班4月11日到13日，美術班及戲劇班4月18日到19日，考生只能擇一分區報名。

術科測驗報名時間2月23日到3月9日，採線上報名加郵寄繳件，相關細節可參考各類各區主辦學校網站或高級中等學校藝術才能班線上報名登錄系統。