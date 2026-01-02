英文老師看英檢 練題型難融入生活
近年多元入學、學習歷程檔案的推動，也帶起新一波英檢潮，以國人熟知的全民英檢來說，創辦廿五年來已累計近千萬人次報考；多益測驗，二○二四年的高三生報考人數較前一年成長百分之十三。不過，英文教師提醒，檢定是目標導向，會針對固定題型重複訓練，往往脫離英文原本的使用情境。
隨著學習歷程成為升學重要依據，家長焦慮也同步上升。全國家長會長聯盟副理事長王瀚陽坦言，現在確實有一點「現在不考以後會來不及」的氛圍。孩子也曾反映老師建議某個英文、數學檢定一定要做，「沒過沒關係，但要去考」，因為「有做就能放進學習歷程」，這樣的趨勢已偏離教育本意。
暨大附中英文老師許莉甄觀察，台灣家長一向願意投資孩子考英檢，認為能夠作為能力證明；而檢定更是一門好生意，除了辦理檢定的廠商會不斷強調檢定的用處，補習班也常常主動鼓勵學生報考。
不過，站在英文老師的角度，許莉甄並不支持。她分析，考檢定具有目標導向，會針對幾種固定題型的題庫不斷做訓練，但這樣的學習較難融入生活應用、實務現場。英檢的準備過程會反覆練習題目，看似會背很多單字，實際上缺乏完整文章、上下文閱讀，讓單字脫離原本的使用情境，容易背一背就忘。
基隆市教育關懷協會前理事長高鈺淳認為，若孩子本身對語言有興趣，檢定確實能作為能力驗收，也能增添學習歷程的專業度，然而報名檢定應建立在孩子的長處與意願上。她也提醒，國小階段常見各種英文檢測，但公信力不一，盲目讓孩子從小投入各式坊間檢定，未必有實質意義。
