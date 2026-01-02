國小推書法檢定 勉孩子從「破關」找學習動力

福智國小首創國小書法檢定制度，推出類似圍棋的段位制度，將學校的書法教育分為十級，學生在校期間最多可有廿次檢定機會，挑戰「初段」至「十段」段位。校方表示，檢定制鼓勵孩子挑戰自我、從晉級「破關」的樂趣中找到學習的動力。

福智國小主任李慧瑛表示，書法檢定制度的靈感來自日治時代的書道分級制度，規畫每學期辦理兩次檢定，檢定內容與國語課教材緊密結合，依學生年級設計編排題目，每次檢定由校內校外老師組成評審團共同評定。

李慧瑛說，教育現場經常出現「推不動」困境、必須為孩子找到學習的動力，而遊戲世代的孩子習慣手遊電玩的「破關」設計，書法檢定可以讓他們找到「破關」樂趣。

以電視節目「每日一字」聞名的書法家張炳煌表示，書法分級檢定始於日本，稱為「競書」。「競書」每次公布書法主題，參加者繳交作品讓書法家評以級、段，優秀作品還會分級、段在書法雜誌中發表。許多書道社團都擁有競書，估計日本有超過三百種競書制度。

張炳煌長年推動書法教育，方法之一就是類似日本競書制的「書法進階」，每月邀請書法家為參加者進行書法的級、段評定。他觀察，許多來參加書法檢定的成人是「想知道自己能力的位置」，想知道自己練毛筆這麼多年，可以到達什麼「段位」。才藝檢定制度只要不強調「一定要晉級」，或是與他人的比較，可讓參加者從晉級的成就感中累積學習的動力。