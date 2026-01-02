聽新聞
0:00 / 0:00

國小推書法檢定 勉孩子從「破關」找學習動力

聯合報／ 記者陳宛茜董俞佳／台北報導
福智國小設書法檢定制度，推出類似圍棋的段位制度，將學校的書法教育分為十級，學生在校期間可有廿次檢定機會，挑戰「初段」至「十段」段位。圖／福智國小提供
福智國小設書法檢定制度，推出類似圍棋的段位制度，將學校的書法教育分為十級，學生在校期間可有廿次檢定機會，挑戰「初段」至「十段」段位。圖／福智國小提供

福智國小首創國小書法檢定制度，推出類似圍棋的段位制度，將學校的書法教育分為十級，學生在校期間最多可有廿次檢定機會，挑戰「初段」至「十段」段位。校方表示，檢定制鼓勵孩子挑戰自我、從晉級「破關」的樂趣中找到學習的動力。

⭐2025總回顧

福智國小主任李慧瑛表示，書法檢定制度的靈感來自日治時代的書道分級制度，規畫每學期辦理兩次檢定，檢定內容與國語課教材緊密結合，依學生年級設計編排題目，每次檢定由校內校外老師組成評審團共同評定。

李慧瑛說，教育現場經常出現「推不動」困境、必須為孩子找到學習的動力，而遊戲世代的孩子習慣手遊電玩的「破關」設計，書法檢定可以讓他們找到「破關」樂趣。

以電視節目「每日一字」聞名的書法家張炳煌表示，書法分級檢定始於日本，稱為「競書」。「競書」每次公布書法主題，參加者繳交作品讓書法家評以級、段，優秀作品還會分級、段在書法雜誌中發表。許多書道社團都擁有競書，估計日本有超過三百種競書制度。

張炳煌長年推動書法教育，方法之一就是類似日本競書制的「書法進階」，每月邀請書法家為參加者進行書法的級、段評定。他觀察，許多來參加書法檢定的成人是「想知道自己能力的位置」，想知道自己練毛筆這麼多年，可以到達什麼「段位」。才藝檢定制度只要不強調「一定要晉級」，或是與他人的比較，可讓參加者從晉級的成就感中累積學習的動力。

書法 手遊 書法家

延伸閱讀

年末強檔「2025橫山書藝雙年展」讓文藝書法走入群眾生活 青埔藝文廊帶全面串聯

張炳煌書法暨e筆 + AI動畫作品展 簡文秀高歌按讚

昔日字醜被逼學書法！林俊逸墨寶行情「漲破六位數」

奧運金牌林郁婷的書法小老師 11歲蔡婷而「拿了毛筆就不會緊張」

相關新聞

英文老師看英檢 練題型難融入生活

近年多元入學、學習歷程檔案的推動，也帶起新一波英檢潮，以國人熟知的全民英檢來說，創辦廿五年來已累計近千萬人次報考；多益測...

國小推書法檢定 勉孩子從「破關」找學習動力

福智國小首創國小書法檢定制度，推出類似圍棋的段位制度，將學校的書法教育分為十級，學生在校期間最多可有廿次檢定機會，挑戰「...

為學檔好看…國小就備戰升學 家長瘋才藝檢定

私中多元入學、高中學習歷程檔案，讓坊間出現各類才藝檢定，除了鋼琴、圍棋檢定、英數檢定等，新北市還曾推出文資能力檢定，甚至...

國小英文考卷「大寫R」1寫法竟被扣分 家長傻眼喊：雞蛋挑骨頭

不少家長都曾在孩子作業、考卷上，看過讓人哭笑不得的扣分理由。近日就有一名家長在臉書社團...

中小學行政減量完成104項 教育部：超越原訂目標

教育部主任秘書林伯樵今天表示，持續推動中小學行政減量，目前檢討150項業務，104項已完成調整，超過原訂的50%目標。未...

700人搶名額卻招不滿！北市高中美術班「無備取」惹議 教育局曝原因

北市高中美術班招生每年700-800人報考，但因分發未設「備取」或「遞補機制」，就算錄取放棄也無法遞補，導致近年入學人數...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。