國小推書法檢定 勉孩子從「破關」找學習動力
福智國小首創國小書法檢定制度，推出類似圍棋的段位制度，將學校的書法教育分為十級，學生在校期間最多可有廿次檢定機會，挑戰「初段」至「十段」段位。校方表示，檢定制鼓勵孩子挑戰自我、從晉級「破關」的樂趣中找到學習的動力。
⭐2025總回顧
福智國小主任李慧瑛表示，書法檢定制度的靈感來自日治時代的書道分級制度，規畫每學期辦理兩次檢定，檢定內容與國語課教材緊密結合，依學生年級設計編排題目，每次檢定由校內校外老師組成評審團共同評定。
李慧瑛說，教育現場經常出現「推不動」困境、必須為孩子找到學習的動力，而遊戲世代的孩子習慣手遊電玩的「破關」設計，書法檢定可以讓他們找到「破關」樂趣。
以電視節目「每日一字」聞名的書法家張炳煌表示，書法分級檢定始於日本，稱為「競書」。「競書」每次公布書法主題，參加者繳交作品讓書法家評以級、段，優秀作品還會分級、段在書法雜誌中發表。許多書道社團都擁有競書，估計日本有超過三百種競書制度。
張炳煌長年推動書法教育，方法之一就是類似日本競書制的「書法進階」，每月邀請書法家為參加者進行書法的級、段評定。他觀察，許多來參加書法檢定的成人是「想知道自己能力的位置」，想知道自己練毛筆這麼多年，可以到達什麼「段位」。才藝檢定制度只要不強調「一定要晉級」，或是與他人的比較，可讓參加者從晉級的成就感中累積學習的動力。
▪持續更新／台大醫參採社會科 考場新規、必考重點一次看
▪考前必看！重要試務日期出爐 歷屆五標、試題一把抓
▪國寫／知性題、情意題怎發揮？寫作技巧、拆解佳作範本一次看
▪英文／命題關鍵解析 從柯克遇刺到川普「優離」看時事入題
▪社會／考題時事分析 川普關稅經貿影響、APEC看兩岸互動
▪自然／科學素養、時事考題總整理 一圖看懂台灣首例碳封存
▪台中私中不考試！15校「辦營隊」特色一次看 桃園、竹市私校考試總整理
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言