聽新聞
0:00 / 0:00

為學檔好看…國小就備戰升學 家長瘋才藝檢定

聯合報／ 記者董俞佳陳宛茜楊惠琪／台北報導
為了讓學習歷程好看，不少父母勤替孩子累積才藝證照，許多小學生一下課就趕往鋼琴教室學琴。記者劉學聖／攝影
為了讓學習歷程好看，不少父母勤替孩子累積才藝證照，許多小學生一下課就趕往鋼琴教室學琴。記者劉學聖／攝影

私中多元入學、高中學習歷程檔案，讓坊間出現各類才藝檢定，除了鋼琴圍棋檢定、英數檢定等，新北市還曾推出文資能力檢定，甚至還有國小推出書法檢定。家長團體觀察，「為了讓學習歷程好看」，不少父母勤替孩子累積才藝證照，「家長瘋檢定」也讓學習壓力提前滲入國小、國中。

⭐2025總回顧

下課鐘聲響起，小學生背起書包匆匆踏向下一個行程，有人走進管弦樂團排練室練習樂章，有人坐在鋼琴教室反覆熟練指法。到了周末下午，孩子又準時到補習班報到，參加數學與國語進階班課程。還在國小階段，他們已在才藝課與補習班間奔波往返，默默為未來的升學戰場提早備戰。

家長焦慮孩子的學習歷程檔案「不夠亮眼」，讓才藝班、考級班爆滿。親職專家陳傑華分享一個例子。國小四年級的小安原本非常熱愛鋼琴，每天下課後會主動彈琴，但某一年，許多同學幾乎都在報名鋼琴檢定，家長擔心孩子落後，便替她連續安排兩次檢定考試。檢定不僅讓小安的焦慮升高，沒通過檢定後更讓她徹底失去熱情，最後，孩子開始看見琴譜就皺眉，聽到「要不要再考一次」甚至眼眶發紅。

陳傑華觀察，家長在學習歷程時代最明顯的變化，是把才藝視為「可以量化的成果」，才藝逐漸從「探索」變成「證明」。

中華補教大師暨品保協會理事長林沂真分析，多數家長安排孩子參加檢定，一是希望透過第三方、相對客觀的標準，檢視孩子的學習成果，二是作為學習歷程的具體佐證，三則是在競爭激烈的升學管道中，爭取額外加分的機會。

她舉例，國小畢業報考私立國中，學校通常會審酌學生國小五、六年級成績、競賽成果、檢定證明及其他特殊表現，檢定證書便可做為加分或甄選參考。若是報考語文或數理資優班，更需展現單一學科的專業能力，相關檢定確實有助升學。至於升大學階段，在學測後的申請入學與面試過程中，具備檢定成果或專業證照的學生，較能讓教授迅速掌握其學習能力，進而提升錄取優勢。

全國家長團體聯盟輔導理事長彭淑燕提醒，學習歷程檔案領域多元，從課業、實作到服務都有內容可呈現，才藝成果只是其中一小部分。若孩子在某項才藝上難有突破，應該鼓勵探索新的挑戰，而不是執著於級數。

學習歷程檔案 才藝 鋼琴 圍棋 升學 補習 多元入學

延伸閱讀

英文僅40分…母盼國中兒補習考上台大醫學系 師嘆：這裡不是許願池

10歲夏洛特公主鋼琴首秀！凱特王妃溫柔帶著彈「母女合奏」驚喜登場！

影／英王妃凱特癌後現身！與夏洛特公主鋼琴二重奏慶耶誕

彰化溪湖公所臉書被盜 才藝課程釣民眾上鉤鎮長痛斥詐團惡劣

相關新聞

英文老師看英檢 練題型難融入生活

近年多元入學、學習歷程檔案的推動，也帶起新一波英檢潮，以國人熟知的全民英檢來說，創辦廿五年來已累計近千萬人次報考；多益測...

國小推書法檢定 勉孩子從「破關」找學習動力

福智國小首創國小書法檢定制度，推出類似圍棋的段位制度，將學校的書法教育分為十級，學生在校期間最多可有廿次檢定機會，挑戰「...

為學檔好看…國小就備戰升學 家長瘋才藝檢定

私中多元入學、高中學習歷程檔案，讓坊間出現各類才藝檢定，除了鋼琴、圍棋檢定、英數檢定等，新北市還曾推出文資能力檢定，甚至...

國小英文考卷「大寫R」1寫法竟被扣分 家長傻眼喊：雞蛋挑骨頭

不少家長都曾在孩子作業、考卷上，看過讓人哭笑不得的扣分理由。近日就有一名家長在臉書社團...

中小學行政減量完成104項 教育部：超越原訂目標

教育部主任秘書林伯樵今天表示，持續推動中小學行政減量，目前檢討150項業務，104項已完成調整，超過原訂的50%目標。未...

700人搶名額卻招不滿！北市高中美術班「無備取」惹議 教育局曝原因

北市高中美術班招生每年700-800人報考，但因分發未設「備取」或「遞補機制」，就算錄取放棄也無法遞補，導致近年入學人數...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。