為學檔好看…國小就備戰升學 家長瘋才藝檢定
私中多元入學、高中學習歷程檔案，讓坊間出現各類才藝檢定，除了鋼琴、圍棋檢定、英數檢定等，新北市還曾推出文資能力檢定，甚至還有國小推出書法檢定。家長團體觀察，「為了讓學習歷程好看」，不少父母勤替孩子累積才藝證照，「家長瘋檢定」也讓學習壓力提前滲入國小、國中。
下課鐘聲響起，小學生背起書包匆匆踏向下一個行程，有人走進管弦樂團排練室練習樂章，有人坐在鋼琴教室反覆熟練指法。到了周末下午，孩子又準時到補習班報到，參加數學與國語進階班課程。還在國小階段，他們已在才藝課與補習班間奔波往返，默默為未來的升學戰場提早備戰。
家長焦慮孩子的學習歷程檔案「不夠亮眼」，讓才藝班、考級班爆滿。親職專家陳傑華分享一個例子。國小四年級的小安原本非常熱愛鋼琴，每天下課後會主動彈琴，但某一年，許多同學幾乎都在報名鋼琴檢定，家長擔心孩子落後，便替她連續安排兩次檢定考試。檢定不僅讓小安的焦慮升高，沒通過檢定後更讓她徹底失去熱情，最後，孩子開始看見琴譜就皺眉，聽到「要不要再考一次」甚至眼眶發紅。
陳傑華觀察，家長在學習歷程時代最明顯的變化，是把才藝視為「可以量化的成果」，才藝逐漸從「探索」變成「證明」。
中華補教大師暨品保協會理事長林沂真分析，多數家長安排孩子參加檢定，一是希望透過第三方、相對客觀的標準，檢視孩子的學習成果，二是作為學習歷程的具體佐證，三則是在競爭激烈的升學管道中，爭取額外加分的機會。
她舉例，國小畢業報考私立國中，學校通常會審酌學生國小五、六年級成績、競賽成果、檢定證明及其他特殊表現，檢定證書便可做為加分或甄選參考。若是報考語文或數理資優班，更需展現單一學科的專業能力，相關檢定確實有助升學。至於升大學階段，在學測後的申請入學與面試過程中，具備檢定成果或專業證照的學生，較能讓教授迅速掌握其學習能力，進而提升錄取優勢。
全國家長團體聯盟輔導理事長彭淑燕提醒，學習歷程檔案領域多元，從課業、實作到服務都有內容可呈現，才藝成果只是其中一小部分。若孩子在某項才藝上難有突破，應該鼓勵探索新的挑戰，而不是執著於級數。
