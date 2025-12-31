快訊

國小英文考卷「大寫R」1寫法竟被扣分 家長傻眼喊：雞蛋挑骨頭

聯合新聞網／ 綜合報導
不少家長都曾在孩子作業、考卷上，看過讓人哭笑不得的扣分理由。示意圖／AI生成
不少家長都曾在孩子作業、考卷上，看過讓人哭笑不得的扣分理由。示意圖／AI生成

不少家長都曾在孩子作業、考卷上，看過讓人哭笑不得的扣分理由。近日就有一名家長在臉書社團「小一聯盟」發文，分享孩子在學校英文考試中，因為「大寫R的其中一撇沒有連到交叉點」而被老師扣了1分，讓她看了考卷後相當傻眼

該名家長表示，孩子考英文時因為R的筆畫細節未完全符合老師標準被扣分，讓她一度想向老師反映，但又擔心被貼上過度干預教學的標籤，「是我太恐龍？還是老師太雞蛋裡挑骨頭？」於是原PO只好選擇上網求助其他家長的看法，並附上孩子的考卷照片。

貼文曝光後，也迅速引起不少網友討論，「我覺得蠻雞蛋挑骨頭的，台灣最常寫錯的其實是小寫r，不是大寫R」、「我覺得這個扣分有點誇張」、「尊重老師，現在老師願意雕字體的已經很少了！從小地方養成習慣，不會吃虧的」、「學校在雕英文字母都是這樣的，媽媽請放寬心」。

也有過來人分享若遇到類似情況，家長們可以如何應對，「我們小一的老師也會這樣，但我跟小孩說你自己再多注意這個老師要求的事情，我不會怪你。每個人都有自己的標準，各自尊重好好相處就好」、「我會尊重老師，並且跟小孩說其實他已經很棒」。

