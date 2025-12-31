聽新聞
嘉義義竹國小埤前分校活化再生 打造長照共融示範場域
嘉義縣義竹國小埤前分校閒置多年，縣府推動閒置公共空間活化，轉型為結合日間照顧中心及巷弄長照站的共融場域，讓老舊校園重獲新生，也打造長照復能融入生活示範據點，縣長翁章梁今天出席成果發表會，與幼童及長者一起參加升旗典禮，氣氛溫馨熱絡。
社會局長張翠瑤說，埤前分校活化工程注重硬體改善，整修舊升旗台、教室及操場，成立日照中心及巷弄長照站，並長期對長者提供復能訓練，體能與控制能力進步，今天順利完成升旗典禮，儀式莊嚴又溫暖，展現共融及共榮精神，盼不同世代及族群都能被尊重。
翁章梁說，教室與操場都變得更舒適，提供長輩更好活動場域，今天正好是晴天，鼓勵長輩多走出戶外，適度曬太陽，維持身體健康與作息品質，目前嘉義縣老人長照覆蓋率約8成，由社會局與衛生局攜手推動，縣府會繼續編列預算，支持長者參加各式活動。
社會局表示，嘉義縣人口結構持續老化，未來將持續強化長照體系，並結合專業照顧服務，將「復能」理念融入日常生活，今天透過升旗典禮及老幼表演建立跨世代情感連結，讓長者與身障朋友在熟悉、安全的環境中生活，實踐在地安老照顧精神。
