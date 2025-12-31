中小學行政減量完成104項 教育部：超越原訂目標

教育部主任秘書林伯樵今天表示，持續推動中小學行政減量，目前檢討150項業務，104項已完成調整，超過原訂的50%目標。未來將持續簡化評鑑指標、以系統填報取代紙本。

教育部今天召開記者會，宣布多項調整教師待遇政策，同時說明近年「行政減量」的政策成果。林伯樵指出，今年一共盤點150項業務，通盤檢視主管機關索資、訪視評鑑、研習訓練業務，盡可能減併項目、精簡作業、縮短程序。

林伯樵舉例，許多以往都靠人力填報的工作，已逐步整併為系統填報，很多數據可以直接到系統抓，就不用重複向學校索資。

另外，教育部統整各項研習，視性質可調整為線上與實體同步，避免重複調訓相同人員。林伯樵也舉例，縣市特教評鑑原來有4大項、22細項，檢討後簡化為3大項、12細項。

林伯樵表示，未來還會持續推動行政減量，不要再累加行政工作，有些業務也可評估有無繼續辦理的必要性。

教育部長鄭英耀表示，正在盤點內部行政流程，秉持能整併就整併、能簡化就簡化的原則，透過數位系統減少重複填報，減輕教師兼任行政的壓力。

