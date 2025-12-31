700人搶名額卻招不滿！北市高中美術班「無備取」惹議 教育局曝原因

北市高中美術班招生每年700-800人報考，但因分發未設「備取」或「遞補機制」，就算錄取放棄也無法遞補，導致近年入學人數低於核定名額。議員認為制度不合理應調整時程或辦理續招。教育局表示，現行已採多志願分發選填，且藝才班招生縣市橫跨範圍大，各校辦續招需審慎評估，否則會有公平性爭議。

目前台北市公立高中共有3所美術班學校，包含中正、復興、明倫，大約都是25人上下，而每年來報考競賽表現、術科表現者約有700、800人，卻出現實際報到人數未滿額情形，更出現連續數年未能補足學生員額，以114學年為例，中正、復興、明倫總共開出26、27、26人，報名人數有700多人，但最終3校錄取人數只有24、23、22人。

依照現行班甄選入學制度採登記分發方式辦理，一旦學生因志願排序或個人選擇放棄報到，該校名額即直接產生缺額，且現行分發制度並未設有備取或遞補機制，致使名額無法即時補，但依相關要點規定，學校在學生完成報到後如有缺額，可經主管機關同意後辦理續招，但實務上續招是否辦理、何時辦理及是否補足學生皆由各校自行評估決定。

議員詹為元說，實際觀察各校執行狀況，多數學校即便未滿額也未啟動續招，即便辦理也要等到分發及報到作業結束後才進行，大多數學生升學去向早已確定，形成人才流失與教育資源未能有效運用，教育局應檢討現行制度，訂定一致規範不應僅由各校自行評估，更應建請中央分發制度中導入備取或遞補機制，或調整作業時程，確保有意願、有能力就讀美術班學生，不因制度設計而被排除體系外。

教育局表示，北區志願設計是採多志願分發選填，以增加學生錄取機會，無法進行備取或遞補設計，若未額滿可依法續招，但北區藝才班招生範圍橫跨北北基、桃竹苗、宜花等縣市，續招對象僅限於各入學管道均未錄取或報到放棄者未符合藝才班招生需求，且恐擾動多縣市已報到入學學生公平性爭議，故藝才班續招作業各校皆會審慎評估。

商品推薦