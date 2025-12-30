楊清豐翻轉南投偏鄉小校困境 獲校長領導卓越獎

快訊

中央社／ 南投縣30日電
南投縣竹山鎮秀林國小校長楊清豐（左）翻轉偏鄉小校困境，日前榮獲教育部校長領導卓越獎，竹山克明宮主委楊非武（左3）30日亦肯定對偏鄉教育用心付出，南投縣長許淑華（中）出席觀禮。南投縣政府提供／中央社
竹山鎮秀林國小位於郊區，因學生減少，曾面臨裁併校危機，校長楊清豐推動獨輪車、竹樂等特色課程見成效，學生人數成長，翻轉偏鄉小校困境，成功經驗被視為南投小校楷模。

楊清豐剛接任校長時，學生僅約20人。他落實辦學理念，幫助學生成長並贏得家長認同支持，讓曾面臨裁併校危機的秀林國小逆勢成長，如今全校有6班共75名學生。楊清豐對教育的貢獻不僅獲師鐸獎肯定，更於今年獲教育部校長領導卓越獎，辦學經驗如今被當小校楷模。

南投縣政府教育處表示，鯉魚國小培養學生自信與全方位能力，並拓展學生國際視野、家鄉文化尋根，深耕創客教育與國際教育；社寮國中以美感圖像融入課程，打造融合藝術美學、友善品格校園，透過課程設計、社區參與或美感體驗，致力創造充滿美感的學習環境。

教育部校長領導卓越獎暨教學卓越獎11月28日在南投縣文化局頒獎，其中秀林國小校長楊清豐獲校長領導卓越獎，及竹山鎮鯉魚國小、社寮國中獲教學卓越獎金質獎，竹山克明宮主委楊非武今天頒贈獎金及紀念品，致謝3名校長與教師團隊對偏鄉教育用心付出。

南投縣長許淑華出席說，獲獎3校是竹山小校，證明教育的卓越可發生在任何充滿愛與熱情之處，今天她感動地看到校長與老師用「點燃一把火」精神，照亮偏鄉孩子生命。縣府近年編列出國獎助學金、推動雙語教學與永續發展，開拓孩子全球視野與國際觀，也持續投資改善學校硬體設備，提升學生學習競爭力。

偏鄉教育 併校 許淑華 南投

