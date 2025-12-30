迎新年！桃市大華國小學生辦慶典 校長扮瑪利歐驚喜現身

快訊

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市大華國小今特別舉辦「快樂迎新年」活動，除整場活動從節目企畫、流程安排、舞台呈現到主持，全由學生自主完成。圖／校方提供
桃園市大華國小今特別舉辦「快樂迎新年」活動，除整場活動從節目企畫、流程安排、舞台呈現到主持，全由學生自主完成。圖／校方提供

即將迎來2026年，桃園市大華國小今天特別舉辦「快樂迎新年」活動，除整場活動從節目企畫、流程安排、舞台呈現到主持，全由學生自主完成，校長黃烱瑩還化身瑪利歐兄弟驚喜現身，讓學生們驚喜連連。

大華國小「快樂迎新年」活動今早舉行，吸引全校師生及眾多家長到場參與。現場節目內容豐富多元，包含舞蹈表演、戲劇演出、體育社團成果發表及雙人相聲等，展現學生們一整年來的學習成果。

活動一開始，校長黃烱瑩與家長會正副會長以瑪利歐兄弟造型驚喜現身，為活動揭開歡樂序幕。接著流行舞蹈社以俐落舞步展現練習成果，二年級學生則自編自演校園短劇，生動詮釋同儕互動情境，透過故事傳達友善與尊重的價值觀。

「能站上舞台，是因為老師和同學願意彼此幫忙。」參與演出的學生表示，準備過程中學會合作的重要性，也更有勇氣面對新的挑戰。

黃烱瑩表示，「快樂迎新年」活動不僅是年度成果展示，讓學生主導活動設計更希望落實品德教育中「責任、合作與尊重」的精神，不僅培養學生的行動力與責任感，也讓孩子們在實際操作中學習團隊合作的重要性。

校方表示，大華國小長期推行「榮譽點數制度」，學生可透過主動協助同學、認真完成任務、參與服務學習等正向行為累積點數，並參與抽獎活動，盼學生在實際生活情境中培養良好品德。

校園 桃園

