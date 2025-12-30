行動智慧學校車開進雲林9校 全新AR教學學生超喜愛
奇鋐教育基金會提供偏鄉教育資源，攜手「台灣智慧教與學推廣協會」，將智慧「行動學校」帶進雲林，今天在雲林國小利用遊戲，讓小朋友了解VR如何操控虛擬世界，體驗羽球、排球、籃球投籃、棒球等10餘種虛擬運動比賽，從中接觸科技教學，受益良多。
⭐2025總回顧
台北市退休教師楊昌珣以約250萬元打造的智慧型「行動學校車」，配有小平板、VR頭盔、大屏幕、遠距教學設備，去年從台北出發，巡迴全台到127所偏鄉學校教學，今天在奇鋐教育基金會贊助下，抵達雲林國小進行AR、VR教學，深受小朋友喜愛。
楊昌珣帶來最新課程「數位敘事力」，讓小朋友在一節課內創造出VR情境，完成AI作品，學生再以口述發表作品簡介，感觸全新的科技課程，新鮮有趣。
楊昌珣說，很多老師認為遠距教學效果差，其實是因設備沒準備好，「行動學校」設有兩個大屏幕，除可展示課程內容，也可清楚呈現老師的臉和表情，很有臨場感，數位敘事力課程就是「簡單、易用、酷炫、有效」的教學工具。
校長關勝周表示，雲林縣府去年推動智慧黑板且生生有平板，功能其實和行動智慧學校差不多。行動學校用平板搭配大螢幕，效果更好，所以才邀行動學校到校，更具體了解智慧教學的好處。
關勝周說，學校老師也要啟蒙，雲林已投入大筆經費強化教學資訊設備，老師一定要去使用，小朋友才有機會學得更好，老師也也會教得更有成就感。
副縣長謝淑亞、奇鋐基金會執行長李怡芬今天上午共同見證行動學校全新課程，小朋友學得起勁，操作VR頭盔、控制器過程，歡呼聲此起彼落，充滿歡樂。
奇鋐教育基金會今年4月起支持「行動智慧學校」巡迴偏鄉教學，將以三個月巡迴雲林9所小學，創意課程包括「VR初體驗」、「VR體育運動」、「沉浸式跨域創作」等，讓小朋友快樂學習。
▪持續更新／台大醫參採社會科 考場新規、必考重點一次看
▪考前必看！重要試務日期出爐 歷屆五標、試題一把抓
▪國寫／知性題、情意題怎發揮？寫作技巧、拆解佳作範本一次看
▪英文／命題關鍵解析 從柯克遇刺到川普「優離」看時事入題
▪社會／考題時事分析 川普關稅經貿影響、APEC看兩岸互動
▪自然／科學素養、時事考題總整理 一圖看懂台灣首例碳封存
▪台中私中不考試！15校「辦營隊」特色一次看 桃園、竹市私校考試總整理
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言