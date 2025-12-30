資優教育再升級 竹市增設國小資優巡迴輔導班激發潛能

為促進資優學生多元安置及推動多元資優教育方案，新竹市政府將於115學年度起增設國小一般智能資賦優異巡迴輔導班，同時訂頒國中小藝術才能班辦理作業規範，明訂藝術才能班召集人減授課規定，減輕教師行政負擔，支持專業藝術教育發展。

新竹市長高虹安指出，為促進資優學生多元安置及推動多元資優教育方案，115學年度起，將於東門國小增設一般智能資賦優異巡迴輔導班，編制資優特教教師2名，為資優教育注入新血。有別於定點式的資優資源班，資優巡迴輔導班將專責輔導經鑑定通過但未入資優資源班接受服務的資優生，並提供竹市各國小雙重特殊學生發展潛能課程，實踐教育公平與多元發展。

新竹市教育處長林立生說明，資賦優異學生的培育，是發展城市競爭力的重要一環，市府以行動積極回應教育現場需求，凡通過國小一般智能資優鑑定的學生，若因個人因素未能轉入資優資源班就讀，未來將由資優巡迴輔導班教師提供適性課程，並與普通班老師攜手合作，共同協助資優學生發展潛能。

教育處強調，對於具有身心障礙與資賦優異雙重特質的學生，過去常因特質互相遮蔽而未能獲得足夠支持。未來，巡迴輔導班教師將提供更專業的協助，積極發掘與輔導雙殊學生，讓每一位孩子都能被看見、被重視，成為閃耀的星星。

此外，為培育藝術專業人才，竹市國中小設有音樂、美術與舞蹈3類藝術才能班，由專業術科教師與學科教師合作，盼培育出學術兼備的優秀學生，每年也透過精彩的成果展演，為市民朋友帶來美好的藝術饗宴。為減輕教師兼顧教學與行政工作的負荷，市府也將明訂藝術才能班召集人每周減授課2節，以提升教學品質與行政效率，支持藝術教育師生穩健前行。

