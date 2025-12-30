快訊

北捷手機嗶進站確定！明年1月3日開放QR乘車碼 支援銀行、優惠活動一次看

獨／醫美新制明年元旦上路 確定急診、家醫不納大外科

曹西平稱已立遺囑…乾兒子能獨得遺產？法界：還有幾關要過 恐難如願

左營高中攜手越南河內學校 ASEP競賽奪白金獎

中央社／ 高雄30日電

高雄市左營高中與越南河內聖母峰中學今年再度攜手合作，共同組隊參加亞洲學生交流計畫（ASEP）國際青年永續競賽，再獲大會最高榮譽「白金獎」，雙方攜手連續3年奪得此獎。

⭐2025總回顧

左營高中今天新聞稿表示，此屆競賽專題以「Voices for Cooler Cities: Youth Advocacy for SDG 11and Urban Heat Solutions」 為主題，聚焦都市熱島效應（Urban Heat Island, UHI）議題。

學生團隊透過互動式遊戲競賽，解釋城市因混凝土、柏油與深色屋頂等材質吸熱，以及建築密集形成都市峽谷，導致城市溫度長期高於周邊地區的現象。透過新加坡與台灣校園等國際案例，提出從政府、學校到個人的多層次行動策略。

校方表示，此次參賽由圖書館主任洪親慧統籌，指導教師是李志政、謝宜軒，左營高中參賽學生為謝秉芸、林宏晉、朱禹心、陳允恩，雙方團隊展現高度默契與專業素養。

此外，文化交流也是這次合作的重要亮點，校方表示，有家庭第2度接待再次來高雄參賽的越南學生，不僅提供生活照顧，更共同參與整體交流行程規劃。由家長會會長會長蘇彥綸統籌聯繫與安排，負責統一接送來訪師生，並協調各接待家庭共同規劃聚餐地點與活動路線，展現出深厚情誼。

接待活動由左營高中家長會會長會長蘇彥綸統籌，接待家庭們攜手安排多項高雄在地文化體驗，包括體驗台灣夜市文化、KTV歡唱，以及走訪駁二藝術特區與高雄車站動漫街，讓越南學生體驗多元高雄文化。

左營高中校長林百鴻表示，兩校關係透過ASEP的持續合作更加穩固，已從競賽夥伴逐步發展為深具信任與默契的教育夥伴關係，未來也將持續深化交流，培育具備全球視野與行動力的青年學子。

延伸閱讀

越南男子拿椅子砸傷2店員 警方查出他是失聯移工

越南河內環湖電車推文化觀光 台灣珍奶茶香飄溢受好評

越中關係升溫？ 學者：河內戰略自主對北京仍謹慎

屏教產批琉球國中校長蘇傳桔要求家長連署 家長會：自主發起

相關新聞

英文僅40分…母盼國中兒補習考上台大醫學系 師嘆：這裡不是許願池

補習文化在台灣相當普遍，不少家長將希望寄託在補習班，期待孩子能藉此翻轉人生...

台中私立中學不考試！15校「辦營隊」特色一次看 桃園、竹市私校考試總整理

對準備在2026年讓孩子升讀私立國中的家長來說，提早掌握各縣市私中入學資訊相當重要。一般而言，小六升私中的相關評量與招生作業多從每年2月陸續展開，但實際入學管道與流程，會因縣市與學校而有所不同。

內在不重要？她嘆學校模範生只選「漂亮成績好」 網搖頭：搞錯重點

學生時代的模範生選舉評判依據是什麼呢？一名女網友發文，稱她學生時代的模範生選舉大家都是選「漂亮且成績好」的女同學，高中更是只選成績前3名的學生，那些真正有同理心、樂於助人的同學根本不會被看見，對此，不少網友也表示贊同，直呼：「太中肯了，這種投票都投給人緣好的」。

企業力挺不間斷 嘉縣東石高中棒球隊全國四強展實力

嘉義縣東石高中棒球隊在聯華電子科技文教基金會連續5年、每年捐助100萬元的穩定支持下，今年於高中木棒聯賽勇奪全國四強。校...

從左撇子男孩到成為特教老師 葉志偉用科技與耐心助孩子找回自信

北斗國小教師葉志偉從小就習慣用左手寫字，卻被家人強迫改用右手，每次寫功課，只要聽到爸媽的腳步聲，就會趕快換成右手。直到國...

校園新鮮事／雲林鎮南國小女籃年奪5冠 藝術家感動做雕塑贈校

雲林縣斗六市鎮南國小女籃隊，去年以黑馬之姿一舉奪下國內外5項比賽冠軍，並出征日本，隊員奮力成功追夢，感動藝術家王昭旺，他...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。