左營高中攜手越南河內學校 ASEP競賽奪白金獎

高雄市左營高中與越南河內聖母峰中學今年再度攜手合作，共同組隊參加亞洲學生交流計畫（ASEP）國際青年永續競賽，再獲大會最高榮譽「白金獎」，雙方攜手連續3年奪得此獎。

左營高中今天新聞稿表示，此屆競賽專題以「Voices for Cooler Cities: Youth Advocacy for SDG 11and Urban Heat Solutions」 為主題，聚焦都市熱島效應（Urban Heat Island, UHI）議題。

學生團隊透過互動式遊戲競賽，解釋城市因混凝土、柏油與深色屋頂等材質吸熱，以及建築密集形成都市峽谷，導致城市溫度長期高於周邊地區的現象。透過新加坡與台灣校園等國際案例，提出從政府、學校到個人的多層次行動策略。

校方表示，此次參賽由圖書館主任洪親慧統籌，指導教師是李志政、謝宜軒，左營高中參賽學生為謝秉芸、林宏晉、朱禹心、陳允恩，雙方團隊展現高度默契與專業素養。

此外，文化交流也是這次合作的重要亮點，校方表示，有家庭第2度接待再次來高雄參賽的越南學生，不僅提供生活照顧，更共同參與整體交流行程規劃。由家長會會長會長蘇彥綸統籌聯繫與安排，負責統一接送來訪師生，並協調各接待家庭共同規劃聚餐地點與活動路線，展現出深厚情誼。

接待活動由左營高中家長會會長會長蘇彥綸統籌，接待家庭們攜手安排多項高雄在地文化體驗，包括體驗台灣夜市文化、KTV歡唱，以及走訪駁二藝術特區與高雄車站動漫街，讓越南學生體驗多元高雄文化。

左營高中校長林百鴻表示，兩校關係透過ASEP的持續合作更加穩固，已從競賽夥伴逐步發展為深具信任與默契的教育夥伴關係，未來也將持續深化交流，培育具備全球視野與行動力的青年學子。

