左營高中攜手越南河內學校 ASEP競賽奪白金獎
高雄市左營高中與越南河內聖母峰中學今年再度攜手合作，共同組隊參加亞洲學生交流計畫（ASEP）國際青年永續競賽，再獲大會最高榮譽「白金獎」，雙方攜手連續3年奪得此獎。
⭐2025總回顧
左營高中今天新聞稿表示，此屆競賽專題以「Voices for Cooler Cities: Youth Advocacy for SDG 11and Urban Heat Solutions」 為主題，聚焦都市熱島效應（Urban Heat Island, UHI）議題。
學生團隊透過互動式遊戲競賽，解釋城市因混凝土、柏油與深色屋頂等材質吸熱，以及建築密集形成都市峽谷，導致城市溫度長期高於周邊地區的現象。透過新加坡與台灣校園等國際案例，提出從政府、學校到個人的多層次行動策略。
校方表示，此次參賽由圖書館主任洪親慧統籌，指導教師是李志政、謝宜軒，左營高中參賽學生為謝秉芸、林宏晉、朱禹心、陳允恩，雙方團隊展現高度默契與專業素養。
此外，文化交流也是這次合作的重要亮點，校方表示，有家庭第2度接待再次來高雄參賽的越南學生，不僅提供生活照顧，更共同參與整體交流行程規劃。由家長會會長會長蘇彥綸統籌聯繫與安排，負責統一接送來訪師生，並協調各接待家庭共同規劃聚餐地點與活動路線，展現出深厚情誼。
接待活動由左營高中家長會會長會長蘇彥綸統籌，接待家庭們攜手安排多項高雄在地文化體驗，包括體驗台灣夜市文化、KTV歡唱，以及走訪駁二藝術特區與高雄車站動漫街，讓越南學生體驗多元高雄文化。
左營高中校長林百鴻表示，兩校關係透過ASEP的持續合作更加穩固，已從競賽夥伴逐步發展為深具信任與默契的教育夥伴關係，未來也將持續深化交流，培育具備全球視野與行動力的青年學子。
▪持續更新／台大醫參採社會科 考場新規、必考重點一次看
▪考前必看！重要試務日期出爐 歷屆五標、試題一把抓
▪國寫／知性題、情意題怎發揮？寫作技巧、拆解佳作範本一次看
▪英文／命題關鍵解析 從柯克遇刺到川普「優離」看時事入題
▪社會／考題時事分析 川普關稅經貿影響、APEC看兩岸互動
▪自然／科學素養、時事考題總整理 一圖看懂台灣首例碳封存
▪台中私中不考試！15校「辦營隊」特色一次看 桃園、竹市私校考試總整理
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言