快訊

繼實彈射擊後…共軍再宣布 於台灣以東海域展開「奪控要港」等演練

中國軍演的「蟒蛇戰略」：讓區域軍事壓力常態化

三強協調！新竹縣長藍營「他」確定退選 楊文科：達成團結共識

「網紅老師」大舉任教中小學！她憂教學品質下降 第一線教師無奈曝現況

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友分享，近期出現不少沒有正式教師證照的「網紅老師」，進入中小學任教，憑著拍影片、說話有梗快速累積學生粉絲，但實際教學品質卻令人擔憂。示意圖／Ingimage
一名女網友分享，近期出現不少沒有正式教師證照的「網紅老師」，進入中小學任教，憑著拍影片、說話有梗快速累積學生粉絲，但實際教學品質卻令人擔憂。示意圖／Ingimage

隨著網路行銷盛行，越來越多人透過社群經營個人品牌，這股風潮也悄悄吹進校園。一名女網友分享，近期出現不少沒有正式教師證照的「網紅老師」，進入中小學任教，憑著拍影片、說話有梗快速累積學生粉絲，但實際教學品質卻令人擔憂。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

⭐2025總回顧

這名女網友在Dcard以「網紅老師的大舉入侵」為題，指出為了因應教師荒，有不少無證老師都被引進校園，把教學當成經營流量的工具，從偶爾分享上課片段，到幾乎天天拍攝上課影片，因輕鬆、搞笑的說話方式，吸引不少中小學生目光，但她認為實際上的教學內容卻相當薄弱，甚至連國文課都可能出現錯字，而且這些「網紅老師」教沒多久，就轉向團購、業配，把流量變現後離開校園。

這名女網友進一步說明，網紅老師通常在國小、國中特別吃香，因為教學深度多半只夠應付基礎課程，對升學導向明確的高中並不適用。加上中小學生心智尚未成熟，只要知道教室裡有手機和攝影機，就容易刻意表現、講出誇張或脫序的言論，希望被剪進影片，影響班級秩序。她感嘆，對於真心投入教育的老師，絕對不會為了流量拍攝上課內容，而是專注於教學進度與學生學習。

貼文一出後，引起不少身為老師的網友共鳴，紛紛表示「真的，其實小朋友不能隨便亂照的」、「一般老師才沒時間閒工夫在那拍片剪片，累都累死了」、「不能認同你更多，不講，我以為是我打的」、「身為剛畢業考上正式老師的我有個疑惑，他們怎麼有辦法這麼多時間拍影片剪影片？我光備課、搞學共（學習共同體）出學習單就沒時間了」、「我超疑惑為什麼那些家長都沒有反應耶」、「真的認真在教學的我，是不認為還有時間去拍影片啦」。

小學生 網紅 校園 流量 教師荒 業配 教室

延伸閱讀

內在不重要？她嘆學校模範生只選「漂亮成績好」 網搖頭：搞錯重點

家寧、紅姐出現在國文考題！網友笑翻讚「貼近生活」：出題超用心

美呆！李佳芬罕見古裝出席校慶「與韓國瑜同框」校方說原因了

國中數學全忘光？ 孩子拿題目來問他苦喊：只記得1定理

相關新聞

資優教育再升級 竹市增設國小資優巡迴輔導班激發潛能

為促進資優學生多元安置及推動多元資優教育方案，新竹市政府將於115學年度起增設國小一般智能資賦優異巡迴輔導班，同時訂頒國...

「網紅老師」大舉任教中小學！她憂教學品質下降 第一線教師無奈曝現況

隨著網路行銷盛行，越來越多人透過社群經營個人品牌，這股風潮也悄悄吹進校園。一名女網友分享，近期出現不少沒有正式教師證照的「網紅老師」，進入中小學任教，憑著拍影片、說話有梗快速累積學生粉絲，但實際教學品質卻令人擔憂。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

英文僅40分…母盼國中兒補習考上台大醫學系 師嘆：這裡不是許願池

補習文化在台灣相當普遍，不少家長將希望寄託在補習班，期待孩子能藉此翻轉人生...

台中私立中學不考試！15校「辦營隊」特色一次看 桃園、竹市私校考試總整理

對準備在2026年讓孩子升讀私立國中的家長來說，提早掌握各縣市私中入學資訊相當重要。一般而言，小六升私中的相關評量與招生作業多從每年2月陸續展開，但實際入學管道與流程，會因縣市與學校而有所不同。

內在不重要？她嘆學校模範生只選「漂亮成績好」 網搖頭：搞錯重點

學生時代的模範生選舉評判依據是什麼呢？一名女網友發文，稱她學生時代的模範生選舉大家都是選「漂亮且成績好」的女同學，高中更是只選成績前3名的學生，那些真正有同理心、樂於助人的同學根本不會被看見，對此，不少網友也表示贊同，直呼：「太中肯了，這種投票都投給人緣好的」。

企業力挺不間斷 嘉縣東石高中棒球隊全國四強展實力

嘉義縣東石高中棒球隊在聯華電子科技文教基金會連續5年、每年捐助100萬元的穩定支持下，今年於高中木棒聯賽勇奪全國四強。校...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。