「網紅老師」大舉任教中小學！她憂教學品質下降 第一線教師無奈曝現況

隨著網路行銷盛行，越來越多人透過社群經營個人品牌，這股風潮也悄悄吹進校園。一名女網友分享，近期出現不少沒有正式教師證照的「網紅老師」，進入中小學任教，憑著拍影片、說話有梗快速累積學生粉絲，但實際教學品質卻令人擔憂。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在Dcard以「網紅老師的大舉入侵」為題，指出為了因應教師荒，有不少無證老師都被引進校園，把教學當成經營流量的工具，從偶爾分享上課片段，到幾乎天天拍攝上課影片，因輕鬆、搞笑的說話方式，吸引不少中小學生目光，但她認為實際上的教學內容卻相當薄弱，甚至連國文課都可能出現錯字，而且這些「網紅老師」教沒多久，就轉向團購、業配，把流量變現後離開校園。

這名女網友進一步說明，網紅老師通常在國小、國中特別吃香，因為教學深度多半只夠應付基礎課程，對升學導向明確的高中並不適用。加上中小學生心智尚未成熟，只要知道教室裡有手機和攝影機，就容易刻意表現、講出誇張或脫序的言論，希望被剪進影片，影響班級秩序。她感嘆，對於真心投入教育的老師，絕對不會為了流量拍攝上課內容，而是專注於教學進度與學生學習。

貼文一出後，引起不少身為老師的網友共鳴，紛紛表示「真的，其實小朋友不能隨便亂照的」、「一般老師才沒時間閒工夫在那拍片剪片，累都累死了」、「不能認同你更多，不講，我以為是我打的」、「身為剛畢業考上正式老師的我有個疑惑，他們怎麼有辦法這麼多時間拍影片剪影片？我光備課、搞學共（學習共同體）出學習單就沒時間了」、「我超疑惑為什麼那些家長都沒有反應耶」、「真的認真在教學的我，是不認為還有時間去拍影片啦」。

