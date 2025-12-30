英文僅40分…母盼國中兒補習考上台大醫學系 師嘆：這裡不是許願池
補習文化在台灣相當普遍，不少家長將希望寄託在補習班，期待孩子能藉此翻轉人生。近日就有一名補習班老師在Dcard上發文，分享自己遇到的真實案例。
⭐2025總回顧
原PO表示，日前有位媽媽帶著國中兒子前來諮詢補習課程，家庭背景相對複雜，家中大人長期在宮廟跳陣頭，孩子父親目前正在服刑，經濟來源僅靠工廠作業員的母親一人。該名學生目前就讀國中，各科成績幾乎不及格，英文甚至僅有40分。
原PO指出，家長在諮詢時一方面希望學費能「算便宜一點」，另一方面卻期待孩子透過補習，未來能考上第一志願高中，甚至以台大醫學系為目標，而該學生則一臉不耐地坐在一旁。對此，原PO坦言感到錯愕，在文中直言補習班的功能在於針對現有成績進行補強，而非單靠繳費就能讓學生一路逆轉人生，強調「這裡是補習班，不是許願池」。
原PO也提到，若學生本身有讀書動機，配合補習確實有機會逐步拉回成績，但若缺乏學習意願，課後仍沉浸在其他環境中，補習班也難以保證成果，更不用說「考上第一志願高中」。
貼文一經發出便引熱議，「不是把你當許願池，是『醫院』。付錢治智商病」、「我們聘僱的是教師，不是魔術師喔！」、「之前當過補習班老師，真的一堆家長抱著這種底層思維來許願」、「我以前的同學一堆家庭都這樣」、「家庭的環境對成長個性習慣都很重要，長這麼大很難改了吧？」。
▪持續更新／台大醫參採社會科 考場新規、必考重點一次看
▪考前必看！重要試務日期出爐 歷屆五標、試題一把抓
▪國寫／知性題、情意題怎發揮？寫作技巧、拆解佳作範本一次看
▪英文／命題關鍵解析 從柯克遇刺到川普「優離」看時事入題
▪社會／考題時事分析 川普關稅經貿影響、APEC看兩岸互動
▪自然／科學素養、時事考題總整理 一圖看懂台灣首例碳封存
▪台中私中不考試！15校「辦營隊」特色一次看 桃園、竹市私校考試總整理
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言