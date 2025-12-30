英文僅40分…母盼國中兒補習考上台大醫學系 師嘆：這裡不是許願池

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
不少家長將希望寄託在補習班，期待孩子藉此翻轉人生。示意圖／Ingimage
補習文化在台灣相當普遍，不少家長將希望寄託在補習班，期待孩子能藉此翻轉人生。近日就有一名補習班老師在Dcard上發文，分享自己遇到的真實案例。

原PO表示，日前有位媽媽帶著國中兒子前來諮詢補習課程，家庭背景相對複雜，家中大人長期在宮廟跳陣頭，孩子父親目前正在服刑，經濟來源僅靠工廠作業員的母親一人。該名學生目前就讀國中，各科成績幾乎不及格，英文甚至僅有40分。

原PO指出，家長在諮詢時一方面希望學費能「算便宜一點」，另一方面卻期待孩子透過補習，未來能考上第一志願高中，甚至以台大醫學系為目標，而該學生則一臉不耐地坐在一旁。對此，原PO坦言感到錯愕，在文中直言補習班的功能在於針對現有成績進行補強，而非單靠繳費就能讓學生一路逆轉人生，強調「這裡是補習班，不是許願池」。

原PO也提到，若學生本身有讀書動機，配合補習確實有機會逐步拉回成績，但若缺乏學習意願，課後仍沉浸在其他環境中，補習班也難以保證成果，更不用說「考上第一志願高中」。

貼文一經發出便引熱議，「不是把你當許願池，是『醫院』。付錢治智商病」、「我們聘僱的是教師，不是魔術師喔！」、「之前當過補習班老師，真的一堆家長抱著這種底層思維來許願」、「我以前的同學一堆家庭都這樣」、「家庭的環境對成長個性習慣都很重要，長這麼大很難改了吧？」。

