快訊

中共出動14艘海警船 海巡署：闖入我領海鄰接區「一對一緊盯中」

獨／吃了啞巴虧？賴瑞隆兒爭議「定調非霸凌」 女童母親：處理的不是政治

應對軍演…國防部「已律定交戰規則」 授權艦指部、空作部、作戰區進行反制

9名國手創校史紀錄 嘉義永慶高中感謝城隍廟贊助

中央社／ 嘉義市29日電

嘉義縣立永慶高中今年有9名學生成為國家代表隊成員，包括跆拳道、木球等項目，締造校史紀錄。校長郭春松今天帶領學生至嘉義城隍廟參拜，感謝廟方對體育發展的支持與贊助。

⭐2025總回顧

郭春松帶領國手學生及教練親自前往嘉義城隍廟參拜，表達誠摯感謝，由城隍廟董事長楊嘉南接待並陪同上香，祈求來年征戰順利、再創佳績。

郭春松透過新聞稿表示，嘉義城隍廟長年致力於地方公益與青年體育發展，對永慶高中學生的贊助與鼓勵，是學生能安心訓練、專注備賽的堅實後盾。透過參拜，不僅傳達全校師生的感謝，也讓學生從傳統信仰中汲取精神力量，持續在體育領域發光發熱。

校方表示，參拜的9名國手涵蓋跆拳道、木球、女子足球等項目，其中跆拳道好手陳彥蓉，更是榮獲雙重國手資格，代表出征2025年世界青少年跆拳道錦標賽及亞洲青少年跆拳道錦標賽，並在亞洲賽勇奪女子51公斤級金牌，獲頒114年國光體育獎章。

校方說，國手學生分別在2025年印尼亞洲盃木球錦標賽、2025年世界中學生5人制足球錦標賽，表現亮眼，另有5名學生入選2025年第3屆巴林亞洲青年運動會女子足球國家代表隊；也有學生是女足國手，參加今年U17女子亞洲盃資格賽，幫助球隊晉級決賽。

跆拳 城隍廟 嘉義

延伸閱讀

新北技職教育再創高峰 金手培訓助學子站上國際舞台

壁球／首屆TSA公開賽落幕 紐大台灣隊長蔡欣倫、壁球甜妹徐宛雅奪冠

嘉義市城博會今晚圓滿落幕 爆滿人潮午夜晚風感受熱情

奢侈品牌轉向超富...同步加碼大眾體育市場 尋求持續成長的動力

相關新聞

台中私立中學不考試！15校「辦營隊」特色一次看 桃園、竹市私校考試總整理

對準備在2026年讓孩子升讀私立國中的家長來說，提早掌握各縣市私中入學資訊相當重要。一般而言，小六升私中的相關評量與招生作業多從每年2月陸續展開，但實際入學管道與流程，會因縣市與學校而有所不同。

內在不重要？她嘆學校模範生只選「漂亮成績好」 網搖頭：搞錯重點

學生時代的模範生選舉評判依據是什麼呢？一名女網友發文，稱她學生時代的模範生選舉大家都是選「漂亮且成績好」的女同學，高中更是只選成績前3名的學生，那些真正有同理心、樂於助人的同學根本不會被看見，對此，不少網友也表示贊同，直呼：「太中肯了，這種投票都投給人緣好的」。

企業力挺不間斷 嘉縣東石高中棒球隊全國四強展實力

嘉義縣東石高中棒球隊在聯華電子科技文教基金會連續5年、每年捐助100萬元的穩定支持下，今年於高中木棒聯賽勇奪全國四強。校...

從左撇子男孩到成為特教老師 葉志偉用科技與耐心助孩子找回自信

北斗國小教師葉志偉從小就習慣用左手寫字，卻被家人強迫改用右手，每次寫功課，只要聽到爸媽的腳步聲，就會趕快換成右手。直到國...

校園新鮮事／雲林鎮南國小女籃年奪5冠 藝術家感動做雕塑贈校

雲林縣斗六市鎮南國小女籃隊，去年以黑馬之姿一舉奪下國內外5項比賽冠軍，並出征日本，隊員奮力成功追夢，感動藝術家王昭旺，他...

跟著水圳遊學迎新年 小台江親師生徒步16公里探索嘉南平原

台南海佃國小「小台江」19位親師生，利用假日搭火車、走水圳，探索嘉南平原，家長陪伴孩子學習搭火車到後壁，再以徒步方式，沿...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。