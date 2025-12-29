9名國手創校史紀錄 嘉義永慶高中感謝城隍廟贊助
嘉義縣立永慶高中今年有9名學生成為國家代表隊成員，包括跆拳道、木球等項目，締造校史紀錄。校長郭春松今天帶領學生至嘉義城隍廟參拜，感謝廟方對體育發展的支持與贊助。
郭春松帶領國手學生及教練親自前往嘉義城隍廟參拜，表達誠摯感謝，由城隍廟董事長楊嘉南接待並陪同上香，祈求來年征戰順利、再創佳績。
郭春松透過新聞稿表示，嘉義城隍廟長年致力於地方公益與青年體育發展，對永慶高中學生的贊助與鼓勵，是學生能安心訓練、專注備賽的堅實後盾。透過參拜，不僅傳達全校師生的感謝，也讓學生從傳統信仰中汲取精神力量，持續在體育領域發光發熱。
校方表示，參拜的9名國手涵蓋跆拳道、木球、女子足球等項目，其中跆拳道好手陳彥蓉，更是榮獲雙重國手資格，代表出征2025年世界青少年跆拳道錦標賽及亞洲青少年跆拳道錦標賽，並在亞洲賽勇奪女子51公斤級金牌，獲頒114年國光體育獎章。
校方說，國手學生分別在2025年印尼亞洲盃木球錦標賽、2025年世界中學生5人制足球錦標賽，表現亮眼，另有5名學生入選2025年第3屆巴林亞洲青年運動會女子足球國家代表隊；也有學生是女足國手，參加今年U17女子亞洲盃資格賽，幫助球隊晉級決賽。
