企業力挺不間斷 嘉縣東石高中棒球隊全國四強展實力

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
聯電基金會5年相挺，讓嘉義縣東石高中棒球隊無後顧憂，打入全國四強。圖／東石高中提供

嘉義東石高中棒球隊在聯華電子科技文教基金會連續5年、每年捐助100萬元的穩定支持下，今年於高中木棒聯賽勇奪全國四強。校長蔡吉郎表示，基層棒球最需要的是長期陪伴與實質資源，企業願意持續投入，讓孩子能心無旁騖訓練，是球隊能站上全國舞台的關鍵力量。

身為嘉義縣海線具代表性的傳統棒球名校，東石高中長年深耕基層棒球培育，透過嚴謹訓練制度與團隊合作精神，逐步累積戰力，今年成功挺進全國四強，不僅為校爭光，也再次彰顯東高棒球的傳承與榮耀，展現地方學校在全國賽場上的競爭實力。

自2021年起，在立委蔡易餘引薦下，東石高中棒球隊獲聯華電子董事長洪嘉聰鼎力支持，由聯華電子科技文教基金會連續5年、每年捐助100萬元，成為球隊穩健發展的重要後盾。校方善用資源，陸續完成棒球隊宿舍餐廳、交誼廳、操場紅土、圍籬、訓練場地、廁所與器材放置區等多項整建，並添購運送器材的廂型車，今年再補充割草機、發球機及比賽耗材，持續優化訓練條件。

校長蔡吉郎表示，穩定經費挹注，讓球員能在安全、便利且高效的環境中全力投入訓練與比賽。聯華電子副總經理郭臨伍表示，未來將持續支持東石高中棒球隊設備與運作，期盼球隊在良好環境下精進實力、再創佳績，並鼓勵更多學子投入運動、追求卓越。

校方表示，今年丹娜絲颱風重創校園，部分練球設施受損，修繕工程多次流標，成為備戰期間一大挑戰。學校一方面完成修繕規畫並重新招標，一方面協調借用鄰近學校場地，確保訓練不中斷，展現高度韌性。

12月26日捐贈儀式當天貴賓雲集，透過歷年賽事回顧影片，讓來賓感受東高棒球一路走來的堅持。在各界長期支持下，東石高中棒球隊將持續為嘉義縣培育更多優秀棒球人才。

聯華電子科技文教基金會今年再補充東石高中棒球隊割草機、發球機及比賽耗材，持續優化訓練條件。圖／東石高中提供
聯華電子科技文教基金會5年相挺，嘉義縣東石高中棒球勇闖全國四強，今年獲發球機加強訓練設備，球員欣喜之情溢於言表。圖／東石高中提供
嘉義縣東石高中校長蔡吉郎（左）感謝聯電基金會5年相挺，東石高中棒球勇闖全國四強。圖／東石高中提供
感謝聯電基金會5年相挺，捐贈儀式後東石高中與來賓合影。圖／東石高中提供
嘉義縣東石高中校長蔡吉郎（左三）感謝聯電基金會5年相挺，在捐贈儀式後與來賓合影。圖／東石高中提供

東石 嘉義 丹娜絲颱風

