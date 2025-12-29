內在不重要？她嘆學校模範生只選「漂亮成績好」 網搖頭：搞錯重點

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友認為學生時代的模範生都是選「漂亮且成績好」，樂於助人的同學根本不會被看見。 示意圖／ingimage
學生時代的模範生選舉評判依據是什麼呢？一名女網友發文，稱她學生時代的模範生選舉大家都是選「漂亮且成績好」的女同學，高中更是只選成績前3名的學生，那些真正有同理心、樂於助人的同學根本不會被看見。對此，不少網友表示贊同，直言「這種投票都投給人緣好的」。

一名女網友在Dcard發文，表示國小模範生選舉時，大家都一致將票投給人緣好的女學生；國中則全班投給最漂亮的女學生或長相帥氣人緣好的男學生；高中時則是投給班上成績前3名的同學。

原PO表示，那些真正有同理心且樂於助人的同學根本不會被看見，質疑模範生選舉「就是投給漂亮成績好的同學」，不過如果真有同時具備同理心、成績好又漂亮的學生，還是很讓人羨慕。

此文一出，引起不少網友共鳴，「太中肯了，這種投票都投給人緣好的，像我這種超內向的人就一直被忽略，甚至做了善事也沒人在乎」、「確實，國小模範生都是班上好看又人緣好的」、「從小就告訴妳人脈、長相、成績，就是妳的人生模範，妳還沒領悟」、「本來就是這樣，模範生不見得是模範生」。

但也有網友不同意原PO看法，認為樂於助人人緣自然就好，「完全搞錯重點，妳說的樂於幫助人怎麼可能人緣會不好，另外成績好為什麼不是模範」、「我本身從小就蠻有同情心的，常常幫助弱勢的同學，師長和小朋友都會注意到，選類似的獎大家都會直接想到我」、「要是真那麼有同理心那麼樂於幫助別人，怎麼可能人緣差」。

更有網友認為模範生對未來幫助不大，不用太在意，「這種東西不用太在意，出社會上班、創業、做交易，沒有人在乎妳是否是模範生」、「所以模範生能幹嘛，有能力之人早就靠能力不會靠那」。

小學生 國中生 高中生 同理心

