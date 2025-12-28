中小學校園環境安全改善 2年20億完成650件

快訊

中央社／ 台北28日電

為讓國中小學生擁有更安全舒適的學習場域，行政院自113至114年投入新台幣20億元，支持教育部推動「公立中小學校園環境安全改善計畫」，目前已完成650件改善成果。

教育部國民及學前教育署今天發布新聞稿指出，屏東縣佳冬國中的孩子每天行經的通廊，原本因路面老化略顯不便，透過計畫經費補助改善排水，學生在雨天行走不用再擔心濕滑，更新後的動線也讓教室間的往返更順暢。

高雄市正興國小原本鏽蝕的女兒牆，則更新為線條簡潔且安全性更高的鋁合金欄杆，帶有鳥類意象的鏤空設計與校園彩繪互相呼應，讓環境增添童趣與美感，開闊明亮的走道，讓孩子在校園裡活動時更自在放心。

走進嘉義縣六嘉國中的教室，最先感受到的是瀰漫在空氣中的舒適感，在防水隔熱工程完成後，原本悶熱的教室變得乾爽宜人，雨天也不再受滲水影響；學生也反映，上課時更容易專注，午後的倦意比以前減少許多。學生在教室裡待得更自在，也更願意多停留在教室內討論、分享。

國教署表示，安全而富含美感的校園，是支持孩子快樂學習的重要基礎，透過經費挹注改善學校硬體，希望學生每天踏入校園時，都能感受到安心愉悅的氛圍；未來國教署將持續投入，協助各校打造更具溫度與品質的學習環境，讓每所學校都成為孩子心中最想踏入的場所。

校園 教室 小學生

校園新鮮事／雲林鎮南國小女籃年奪5冠 藝術家感動做雕塑贈校

雲林縣斗六市鎮南國小女籃隊，去年以黑馬之姿一舉奪下國內外5項比賽冠軍，並出征日本，隊員奮力成功追夢，感動藝術家王昭旺，他...

跟著水圳遊學迎新年 小台江親師生徒步16公里探索嘉南平原

台南海佃國小「小台江」19位親師生，利用假日搭火車、走水圳，探索嘉南平原，家長陪伴孩子學習搭火車到後壁，再以徒步方式，沿...

彰化老校慶祝104歲生日 園遊會學童業績達萬元師長佩服

彰化縣百年老校村上國小今歡慶104歲生日，小朋友表演才藝、舉辦園遊會之外，校史故事館揭牌、發表台語繪本「彰化員林」，有別...

社團男師幕後黑手？王ADEN「大跳」風波越演越烈 驚動桃市府調查

歌手王ADEN在桃園某校演唱擺臭臉被炎上，風波延燒至今，還扯出案外案。網路流傳整起事件始作俑者是該校某社團男老師示意女學...

王ADEN表演風波未歇！社團老師「撕女學生制服口袋」 校友轟：沒這傳統

桃園市某私立高中社團傳出外聘的男指導老師藉口「傳統」，撕掉幾位女學生制服的口袋，還把影響PO上網，引來校友抨擊「根本沒這...

家寧、紅姐出現在國文考題！網友笑翻讚「貼近生活」：出題超用心

一名網友分享，近期看到一份國文段考考卷，內容大量融入時事與流行文化元素，包括南京紅姐、網紅家寧、洗腦歌曲《大展鴻圖》、動畫《鬼滅之刃》等作品通通入題，搭配圖片設計，讓不少網友直呼「這考卷也太用心」。

