校園新鮮事／雲林鎮南國小女籃年奪5冠 藝術家感動做雕塑贈校

雲林縣斗六市鎮南國小女籃隊，去年以黑馬之姿一舉奪下國內外5項比賽冠軍，並出征日本，隊員奮力成功追夢，感動藝術家王昭旺，他以球員運球姿勢創作雕塑作品「運育夢想．成就高峰」，送給學校設置在體育館門口，鼓勵球員及學生永不放棄，再創高峰。

鎮南國小女籃隊1994年成軍，利用早自習、課餘時間練習，雖曾經歷過低潮，但教練陳昱汝鼓勵隊員盡情享受比賽，去年在中日韓交流賽、順天盃全國邀請賽、縣長盃及全國小學籃球錦標賽、全國少年籃球錦標賽獲全勝，勇奪5冠，締造輝煌戰績。

藝術家王昭旺、何玟瑾夫妻得知女籃隊的傑出表現後，主動允諾以籃球為創作主題，為鎮南女籃隊留下永恆紀念，王昭旺觀察球員練習情況，以球員運球姿勢、塑鋼材質完成作品。他透過作品的線條與光影，呈現球員從艱辛訓練走向巔峰的堅定與勇氣，帶領大家重溫隊員在球場上全力拚搏、汗水與淚水交織的感動瞬間。

校長梁博雍表示，王昭旺、何玟瑾夫妻多年前因工作讓孩子轉學，成為鎮南國小學生家長，19年前創作兩座藝術品贈學校典藏，去年返校協助修復藝術品時得知女籃隊傑出成就後，一口答應再創作。也出借多件作品在學校展出，增添濃厚藝術氣息，也為學生樹立典範，激勵大家持續努力再創佳績。

商品推薦