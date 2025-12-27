彰化老校慶祝104歲生日 園遊會學童業績達萬元師長佩服

彰化縣百年老校村上國小今歡慶104歲生日，小朋友表演才藝、舉辦園遊會之外，校史故事館揭牌、發表台語繪本「彰化員林」，有別於一般校慶運動會的兩大活動主軸，彰顯村上「三好校園」的特色。

村上太鼓陣揭開校慶園遊會暨台語繪本新書發表會的序幕，大會主席、長官和來賓致詞後，緊接著感謝過去一年來捐款、捐贈設備的大村鄉公所、魔菇部落、國際獅子會、大村國際同濟會、文賀實業、大村慈聖宮，再來是頒獎表揚資深教師、交通與圖書的志工及小小防災士。

今年村上蟬連5年國際網博獎項，今年以「紫鑽葡萄的美麗與哀愁」勇奪白金獎、全縣科展第一名、柯華葳線上數位閱讀專題探究學習與競賽的國小A組特優、連續3年獲選全國反毒學校、也當選全縣品德學校，為了介紹師生努力的成果，學校整修校史室，蛻變為校史故事館重新開幕，為校史注入引人故事內容。

運動場上園遊會採競賽制，各班級小朋友奮力叫賣各式食品飲料，有的不到兩小時賣出萬元，令師長對學童行銷能力刮目相看。活動中心下午進行台語繪本「彰化員林」發表會，贊助經費編印出版的關懷文教基金會董事長、前縣長周清玉出席，肯定村上協助完成台語繪本，透過閱讀推廣本土語言。

周清玉和村上校長黃宏田是台南人，黃宏田的友人林子玲長期捐款支持村上，她也是台南人，3人都在彰化實踐理念與理想，惺惺相惜；黃宏田表示，兩年前以他母親喪葬費結餘款成立的慈恩弱勢獎學金，已累積到100萬元，他必須向關心村上教育的社會各界人士致謝，期許自己繼續為彰化奉獻。

