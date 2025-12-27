跟著水圳遊學迎新年 小台江親師生徒步16公里探索嘉南平原
台南海佃國小「小台江」19位親師生，利用假日搭火車、走水圳，探索嘉南平原，家長陪伴孩子學習搭火車到後壁，再以徒步方式，沿著水圳國家綠道，走讀後壁、土溝、上茄苳，再走過八掌溪水橋，下午走抵水上媽祖廟，全長16公里。學生說，這趟水圳遊學走讀，雖然很累卻很意思。
⭐2025總回顧
社大台江分校表示，小台江特別以「搭火車，走水圳」探索嘉南平原，做為期末學習的最後一堂課；今天一早，19位親師生，從3年級到6年級同學，在老師黃靖雅、陳彤羚、陳盈君帶領下，一起搭著火車到後壁火車站，在微雨中走讀後壁黃家古茨、後壁國小、上茄苳顯濟宮、走過八掌溪水橋，大家在嘉南大圳北幹線，眺望大凍山、玉山，對雨後美麗的嘉南平原山景，留下深刻印象。
4年級學生林紜安有感而發說，一早下著毛毛雨，雨中走路很有意思，雖然很累，但每到一個地方都是第一次經驗，認識很多新奇事物，像是在水圳看見大凍山、玉山，走進上茄苳洗衣亭，認識村人利用水圳洗衣，十分有趣。
老師陳盈君指出，陪伴孩子走路，放慢速度走嘉南大圳北幹線，對孩子觀察植物、眺望大凍山、玉山，認識嘉南平原幫助很大，特別是一群親師生同行，大家更有活力完成挑戰。
陳軒閤、高翊杰也說，走了16公里的水圳路很累，但很有成就感，也用iNaturalist認識鹿仔樹、月桃、金銀花等植物，收穫滿滿。
他們開心說，尤對上茄苳埤的誠實商店印象深刻，裡頭放很多菜，沒有人在看店，就放一個紙箱，覺得很新鮮，也很信任我們。
▪持續更新／台大醫參採社會科 考場新規、必考重點一次看
▪考前必看！重要試務日期出爐 歷屆五標、試題一把抓
▪國寫／知性題、情意題怎發揮？寫作技巧、拆解佳作範本一次看
▪英文／命題關鍵解析 從柯克遇刺到川普「優離」看時事入題
▪社會／考題時事分析 川普關稅經貿影響、APEC看兩岸互動
▪自然／科學素養、時事考題總整理 一圖看懂台灣首例碳封存
▪115年雙北私立中學入學考時間出爐 升學關鍵、策略全解析
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言