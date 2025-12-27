快訊

跟著水圳遊學迎新年 小台江親師生徒步16公里探索嘉南平原

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導
台南海佃國小「小台江」19位親師生，利用假日搭火車、走水圳，探索嘉南平原。圖／社大台江分校提供
台南海佃國小「小台江」19位親師生，利用假日搭火車、走水圳，探索嘉南平原，家長陪伴孩子學習搭火車到後壁，再以徒步方式，沿著水圳國家綠道，走讀後壁、土溝、上茄苳，再走過八掌溪水橋，下午走抵水上媽祖廟，全長16公里。學生說，這趟水圳遊學走讀，雖然很累卻很意思。

社大台江分校表示，小台江特別以「搭火車，走水圳」探索嘉南平原，做為期末學習的最後一堂課；今天一早，19位親師生，從3年級到6年級同學，在老師黃靖雅、陳彤羚、陳盈君帶領下，一起搭著火車到後壁火車站，在微雨中走讀後壁黃家古茨、後壁國小、上茄苳顯濟宮、走過八掌溪水橋，大家在嘉南大圳北幹線，眺望大凍山、玉山，對雨後美麗的嘉南平原山景，留下深刻印象。

4年級學生林紜安有感而發說，一早下著毛毛雨，雨中走路很有意思，雖然很累，但每到一個地方都是第一次經驗，認識很多新奇事物，像是在水圳看見大凍山、玉山，走進上茄苳洗衣亭，認識村人利用水圳洗衣，十分有趣。

老師陳盈君指出，陪伴孩子走路，放慢速度走嘉南大圳北幹線，對孩子觀察植物、眺望大凍山、玉山，認識嘉南平原幫助很大，特別是一群親師生同行，大家更有活力完成挑戰。

陳軒閤、高翊杰也說，走了16公里的水圳路很累，但很有成就感，也用iNaturalist認識鹿仔樹、月桃、金銀花等植物，收穫滿滿。

他們開心說，尤對上茄苳埤的誠實商店印象深刻，裡頭放很多菜，沒有人在看店，就放一個紙箱，覺得很新鮮，也很信任我們。

小台江特別以「搭火車，走水圳」探索嘉南平原，做為期末學習的最後一堂課。圖／社大台江分校提供
小台江親師生一行下午3時走抵嘉義水上媽祖廟，受到主委賴相全熱烈歡迎，學生說，這趟水圳遊學走讀，雖然很累卻很意思。圖／社大台江分校提供
火車站 台江 玉山

