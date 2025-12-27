王ADEN表演風波未歇！社團老師「撕女學生制服口袋」 校友轟：沒這傳統

快訊

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園市傳出某高中社團老師撕女學生制服口袋，教育局要查。示意圖／AI生成
桃園市傳出某高中社團老師撕女學生制服口袋，教育局要查。示意圖／AI生成

桃園市某私立高中社團傳出外聘的男指導老師藉口「傳統」，撕掉幾位女學生制服的口袋，還把影響PO上網，引來校友抨擊「根本沒這傳統」，是老師自創；校方得知後相當驚訝，已暫停該師職務和啟動性平調查。

這所私校日前在學校辦耶誕節晚會，請來藝人王ADEN表演時，一名女學生「突然」上台跟著王熱舞，引來王側目、擺臉色停止演出，在網路傳開，剛開始女學生被炎上，認為很不禮貌；後來社團老師出面說明，原本只是鼓勵女學生在台下表演，看看王ADEN會不會注意她，女學生可能誤解老師意思，直接上台，消息傳出後，換王被批評風度差。

據指出，撕女學生口袋的就是王ADEN演出時，鼓勵女學生表演的老師，老師還把撕口袋的影響PO上網，引來一片罵聲。校方強調已經停止該社團指導老師的職務，同時啟動性平調查與安排輔導室協助。

校方今天也針對先前王ADEN演出風波聲明，導師與輔導室已完成階段處置與輔導，學校深知每一次校園事件都是寶貴的教育契機，並向全校師生和家長說明後續處理與內部省思。

對於學生上台表演一事，校方表示與家長一起守護學生身心穩定，事件發生後，輔導室介入當事同學在家長與導師陪伴下，已能正確理解網路輿論，並將此經驗轉化為心理韌性的成長，目前學生學習生活正常，將持續守護其隱私，避免二次傷害。

另外，針對老師部分，校方已完成內部檢討，雖然能理解老師的出發點是希望帶動氣氛，但在專業演出邊界的拿捏上，確實有優化的空間，目前老師因爭議行為已停職接受後續的調查。學校也與教職員溝通經驗傳承，未來將強化校園活動的風險控管，確保每位教職員投入活動的同時，能兼顧專業界線與學生保護。

