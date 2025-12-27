快訊

講好了！賴瑞隆與女童家人共同認定孩子衝突事件「非霸凌案」

竹市禮讓高虹安？何志勇提退選條件：民眾黨禮讓國民黨選總統

三大因素交會！金融股重回市場核心 預告資金新風向

聽新聞
0:00 / 0:00

台大學生自主研發賽車「Epsilon 6」 校內展演引圍觀 校長也稱讚

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
Epsilon 6投入逾400萬，由學生耗時一年設計、親手打造，第六代賽車著重過彎性能，在極限狀態下可承受約2G側向加速度。記者許維寧／攝影
Epsilon 6投入逾400萬，由學生耗時一年設計、親手打造，第六代賽車著重過彎性能，在極限狀態下可承受約2G側向加速度。記者許維寧／攝影

台大學生組成的台大賽車隊，今於校內小椰林道舉行第六代賽車「Epsilon 6」動態展演。Epsilon 6投入逾400萬，由學生耗時一年設計、親手打造，第六代賽車著重過彎性能，在極限狀態下可承受約2G側向加速度，並搭配學生自行研發設計的馬達控制器以及Traction Control控制邏輯，直線加速時可在輸出效率與穩定性間取得最佳平衡，Ep 6今透過直線加速、型繞錐等展示性能，吸引師生與民眾圍觀。

⭐2025總回顧

賽車隊長胡維哲表示，EP6 採用動態分離式懸吊設計，擁有靈活的底盤調校機制；動力系統採用後輪雙獨立輪轂馬達，搭配自製馬達驅動逆變器，過彎時能以電腦分配左右2輪扭矩循跡修正補償，再加上配備強大的空氣力學套件，使EP6擁有一流的彎道性能。

胡維哲形容，賽車隊就像一間新創公司，匯集台大學生商管、公關以及工程人才，透過跨領域的合作，實現造車比賽的夢想。團隊曾經窮到手上只剩5000多元，曾經赴澳洲比賽，卻因電池運送問題導致車輛半年後才運回台灣，「沒有一天沒有困難，也沒有一天不在解決困難。」但好在團隊都能挺過來。

胡維哲說，車隊最困難之處，在於要持續努力與業界、學術單位找資源，如零件贊助等，都是學生親力親為，也因學校、業界的幫忙，才能讓賽車隊營運至今。

胡維哲表示，賽車隊今年赴日參加學生方程式聯賽，取得電車組總成績第11名，另獲得JAMA Chairman Award 與 Sportsmanship Award兩項大獎。車隊正研發第七代的EP7，預計明年再征戰日本，未來將專注動力系統與車身架構升級，預計將以四輪驅動取代現有雙驅架構，車身則朝碳纖單體殼進行研究，希望未來能取代現有鋼管車體架構。

車隊指導、機械系教授詹魁元表示，賽車隊計約90位成員，放眼國際也是各國校園賽車隊中較大規模的組織，賽車隊成軍7年，過去雖然長時間無法順利比賽，但在失敗下產生了對成功的渴望，依舊讓學生團隊充滿活力。

台大校長陳文章表示，賽車隊成員以機械工程學系為主，並有電機工程、工商管理、會計系，甚至歷史系學生參與其中。組織賽車隊需要跨域合作，無論設計、打造甚至募資，到參與國外競賽都是浩大工程，車隊一步一腳印，近期於日本賽事取得佳績，也展現學生各方面的能力。

陳文章也說，領袖人才不只要有專業能力，也要有團隊合作能力、勇於嘗試與冒險，有些學生上了台大後就不知道要挑戰新目標，在於害怕失敗，但害怕失敗則不容易做大事，台大賽車隊展現了不怕失敗的精神，是對學生的肯定，也是新一代人才的典範。

由台大學生組成的台大賽車隊，今於校內小椰林道舉行第六代賽車 「Epsilon 6」動態展演，賽車由學生親自駕駛，校長陳文章（後排右一）也到場助陣。記者許維寧／攝影
由台大學生組成的台大賽車隊，今於校內小椰林道舉行第六代賽車 「Epsilon 6」動態展演，賽車由學生親自駕駛，校長陳文章（後排右一）也到場助陣。記者許維寧／攝影

台大 失敗 設計

延伸閱讀

影／台南首創無人機納救災體系並導入AI 蕭美琴肯定科技助力防災

出席無人機救災韌性展演 蕭副總統：人和科技結合將使城市更具韌性

攜手動漫IP七龍珠拚觀光 2026澎湖海上花火節亮點話題十足

2026澎湖花火節明年5月4日登場 攜手日本動漫七龍珠Z

相關新聞

台大學生自主研發賽車「Epsilon 6」 校內展演引圍觀 校長也稱讚

由台大學生組成的台大賽車隊，今於校內小椰林道舉行第六代賽車「Epsilon 6」動態展演。Epsilon 6投入逾400...

家寧、紅姐出現在國文考題！網友笑翻讚「貼近生活」：出題超用心

一名網友分享，近期看到一份國文段考考卷，內容大量融入時事與流行文化元素，包括南京紅姐、網紅家寧、洗腦歌曲《大展鴻圖》、動畫《鬼滅之刃》等作品通通入題，搭配圖片設計，讓不少網友直呼「這考卷也太用心」。

基隆市高中職亮點特色課程 結合AI、藍碳、XR、半導體學以致用

基隆市高中職教育近來強化師資陣容，並推動創新課程及加強產學合作，普通高中強化跨域與雙語教育，培育具國際視野的新世代；技職...

高中生也能駕馭 AI 專家系統產品 清大教授指導建功高一成果驚艷全場

高中生也能輕鬆駕馭AI專家系統產品！清大特聘教授周卓煇團隊，與建功高中校長林國松、教務主任郭師貝、實驗研究組組長陳立婷等...

監察院通過糾舉琉球國中校長 屏東縣政府：蘇傳桔調離現職調查

屏東縣琉球國中校長蘇傳桔遭監察院通過糾舉案，認定有管理失當。屏東縣府教育處今表示，為確保調查過程公正性，將調整蘇傳桔職務...

人權故事車前進斗六高中 白恐受難者分享生命故事

國家人權博物館（人權館）「2025人權故事車─與自由樂讀」校園巡迴活動，日前進駐雲林斗六高中，23日並邀請白恐受難者蔡財...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。