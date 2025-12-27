快訊

家寧、紅姐出現在國文考題！網友笑翻讚「貼近生活」：出題超用心

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，近期看到一份國文段考考卷，內容大量融入時事與流行文化元素，讓不少網友直呼「這考卷也太用心」。示意圖／AI生成
一名網友分享，近期看到一份國文段考考卷，內容大量融入時事與流行文化元素，包括南京紅姐網紅家寧、洗腦歌曲《大展鴻圖》、動畫《鬼滅之刃》等作品通通入題，搭配圖片設計，讓不少網友直呼「這考卷也太用心」。

這名網友在社群平台「Threads」分享一份國文段考考卷，題目設計結合學生熟悉的時事梗，像是以網紅家寧作為例子出「拼音題」，將南京紅姊的討論情境，巧妙連結到陶淵明的《五柳先生傳》。此外，閱讀測驗直接引用《鬼滅之刃》的特典與購票須知，讓考試內容貼近生活，降低學生的閱讀門檻。

除了時事與動畫，考卷中也納入網路流行語解析，例如以台語迷音「擱供」作為句型題，說明其本義為「（你）再說啊！」，並指出省略了主語「你」，進一步請學生判斷哪個成語同樣屬於省略主語的敘事句。

貼文一出後，不少網友都大讚「要珍惜這個老師，我以前出過這種題目，然後審題老師一看、主任一看，結果可想而知」、「這樣國文課程才會有趣，不然都睡覺用」、「考這個反而是正確的，最貼近生活的語言理解應用」、「蠻強的，題目內容其實蠻正經的不是亂出」、「出題超用心的」、「太有創意了」、「段考卷變成各科老師成發舞台」、「這國文老師沒有跟社會脫節，但也太活網了」。

考卷 家寧 網紅 鬼滅之刃 紅姐

