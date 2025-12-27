基隆市高中職亮點特色課程 結合AI、藍碳、XR、半導體學以致用

基隆市高中職教育近來強化師資陣容，並推動創新課程及加強產學合作，普通高中強化跨域與雙語教育，培育具國際視野的新世代；技職學校深化實作與證照課程，讓技職教育能接軌產業 從教室走進職場。透過結合AI、藍碳、XR、半導體等特色課程多元學習，更能學以致用，提早找到屬於自己的未來方向。

因應教師退休潮、流動率偏高及少子化趨勢，市府招募國小、幼兒園及市立高中教師，共增157個正式教師及教保人員，市立高中補足13類科、21名教師。教育處導入「代理教師服務年資加分制度」，鼓勵優秀代理教師留任基隆、轉任正式編制，補強師資結構，並推動各校創新課程。

市立中山高中成立AI專班推動人工智慧教育，課程涵蓋生成式AI、微電影製作等，學生能從零基礎進入AI應用領域。市立安樂高中打造自造實驗室，學生能親手設計、實作，將創意變成作品。

市立暖暖高中以雙語與海洋課程為特色，校長單益章表示，結合在地文化，推動「海洋科技人文課程」，「藍海拾貝」讓學生提早體驗大學課程。市立八斗高中設有原民實驗教育專班，這次花蓮堰塞湖災情，學生剛好就在災區實習，學生留在災區救災。

國立基隆女中與台北市立大學合作開課，推動素養導向與在地文化課程「基隆遊憶思」，數理科技實驗班強化AI與科學素養。校長林三維表示，女中推出高額獎學金制度，並與台積電、青澀芷蘭獎學金合作培育人才。

國立基隆高中則積極推動數位轉型，教師定期接受AI與創新教學培訓，校長鍾定先表示，學校課程結合AI與程式設計，幫助學生在科技時代中具備邏輯思維與創新解決力。

技職教育課程內容緊貼產業趨勢，國立基隆商工開設特色課程，從AI影像辨識到無人機搜救，讓學生在校即能實戰演練。輔大聖心高中以創新科技教育打出特色，「XR元宇宙互動實作營隊」，結合AR、VR與XR技術，讓學生親身體驗虛實整合創作。

私立二信高中校長林立則表示，二信職校與企業合作，今年成立「半導體實驗班」，與設有半導體科系的明志科大、龍華科大合作移地實習，普高新設「藍碳研究實驗班」，培養學生探索碳經濟與環境科技的能力。

基隆市政府教育處長徐嬿立表示，市府推動「產學接軌與創新課程計畫」，協助學生取得專業證照與實作經驗，打造「學以致用、創新實作」品牌。市長謝國樑說，從普通高中的跨域學習，到高職技術的實務訓練，基隆的教育正在翻轉傳統框架，讓孩子能在在地扎根，也放眼國際。 八斗高中原民實驗教育專班與阿美語沉浸式教學環境。圖／教育處提供 基隆商工無人機搜救讓學生在校即能實戰演練。圖／基隆商工提供 二信高中職校部分與企業合作密切，今年成立「半導體實驗班」。圖／二信高中提供 基隆高中教師定期接受AI與創新教學培訓。圖／基隆高中

商品推薦