監察院通過糾舉琉球國中校長 屏東縣政府：蘇傳桔調離現職調查

屏東縣琉球國中校長蘇傳桔遭監察院通過糾舉案，認定有管理失當。屏東縣府教育處今表示，為確保調查過程公正性，將調整蘇傳桔職務，另派人代理校長。

屏東縣府教育處表示，監察院12月22日公告糾舉案文及審查決定書認定有管理失當一事，縣府23日依 「國民小學及國民中學校長不適任事實調查處理辦法」規定，召開審議小組審議案件，經會議決議受理，後續積極組調查小組調查，並召開校長事件審議會審議調查報告，縣府將依審議決議處以相關行政處分。

教育處表示，為確保調查過程之公正性，蘇傳桔將調整職務，另派員代理校長職務。蘇傳桔今說，一切配合縣府調查。

監察院指出，蘇傳桔衍生諸多爭議，持續戕害教師及學生權益迄今，有重大管理失當及違失，屏東縣政府僅請其請事假配合調查，審酌其違失情節，顯已不適任校長職務，有急速處分予以調離現職的必要。

商品推薦