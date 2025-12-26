監察院通過糾舉琉球國中校長 屏東縣政府：蘇傳桔調離現職調查
屏東縣琉球國中校長蘇傳桔遭監察院通過糾舉案，認定有管理失當。屏東縣府教育處今表示，為確保調查過程公正性，將調整蘇傳桔職務，另派人代理校長。
⭐2025總回顧
屏東縣府教育處表示，監察院12月22日公告糾舉案文及審查決定書認定有管理失當一事，縣府23日依 「國民小學及國民中學校長不適任事實調查處理辦法」規定，召開審議小組審議案件，經會議決議受理，後續積極組調查小組調查，並召開校長事件審議會審議調查報告，縣府將依審議決議處以相關行政處分。
教育處表示，為確保調查過程之公正性，蘇傳桔將調整職務，另派員代理校長職務。蘇傳桔今說，一切配合縣府調查。
監察院指出，蘇傳桔衍生諸多爭議，持續戕害教師及學生權益迄今，有重大管理失當及違失，屏東縣政府僅請其請事假配合調查，審酌其違失情節，顯已不適任校長職務，有急速處分予以調離現職的必要。
【115學測衝刺】
▪持續更新／台大醫參採社會科 考場新規、必考重點一次看
▪考前必看！重要試務日期出爐 歷屆五標、試題一把抓
▪國寫／知性題、情意題怎發揮？寫作技巧、拆解佳作範本一次看
▪英文／命題關鍵解析 從柯克遇刺到川普「優離」看時事入題
▪社會／考題時事分析 川普關稅經貿影響、APEC看兩岸互動
▪自然／科學素養、時事考題總整理 一圖看懂台灣首例碳封存
▪115年雙北私立中學入學考時間出爐 升學關鍵、策略全解析
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言