國際聯青社「好禮微笑運動」 擴大推行幼稚園國小學生好禮及品德教養運動

國際聯青社「好禮微笑運動」自2002年發起至今，已邁入第23個年頭，頗具成效。今年擴大辦理由中區總監楊志鵬主導並贊助，推廣範圍鎖定中部中、彰、投三縣市，參加活動對象除國小學生外，增加幼稚園學童，僅推廣15天報名參加人數已達3萬5,000人，相當踴躍，是往年參加人數的3.5倍。

楊志鵬指出，國際聯青社是國際第五大社團，於1922年在美國成立，至今已有103年歷史，台灣於1955年設立台北甲社，至今已71年。

國際聯青社宗旨為「聯合各種信仰人士，發揚博愛精神，鼓勵及培養領導才能，互尊互愛、促進友誼，共同努力、熱心服務，建立人類美好社會」。國際聯青社雖然是國際五大社團中最小的社團，但每年對台灣社會的服務是不遑多讓其它四大社團。

目前，每年固定舉辦的社會服務包括：愛心義賣活動贊助弱勢家庭學生的教育費、關懷獨居老人免費送餐服務、舉辦老人安養中心敬老活動愛心園遊會、舉辦捐血活動、淨灘活動、小學生好禮微笑運動、馬拉松、健行公益活動以及偶發的災害救助活動等。

對國際社會的服務包括：贊助非洲貧困國家人民蚊帳以擊退瘧疾活動、舉辦節食活動節省經費幫助貧困國家飢餓人民等。

今年「好禮微笑運動」與往年不同的是，增加由家長評分，20項品德教養內容占50分，內容包括：懂得熱誠待人；會自動自發做家事；愛惜身體健康；愛惜並善用時間；說話委婉言簡意賅；做事懂得方法、技巧、要領；生活自理程度高、效率好。

愛讀書求新知；寫字快又漂亮；有責任心、正義感；能自律、有毅力；懂得開源、節流；懂得認錯、往好的方向改變；懂得謙虛、謙讓；愛整潔；懂得勤、儉、吃苦；懂得感恩、惜福；懂得交通安全；聽從父母的話；孝順父母兄友弟恭。

楊志鵬說，小孩子是國家社會未來的主人翁，家庭教育與學校教育應並重、相輔相成，需從小培養好的品德及禮儀。諺語：「三歲看大，七歲看老」，當習慣養成後就很難調整，最好是從小孩子出生就開始教養，如此必定會教養出國家社會的菁英人才。「今年起所增加的20項品德教養內容是參酌、融合我們中國人與日本人教養小孩品德的精神。」

其中第4、6、7、8、9、11項，任一項的養成都可能使得學業成績突飛猛進。未來活動實施每年會做更精進的調整，內容包括：文字、項次、項目；做善事也要精益求精增進效果。

楊志鵬表示，最近張文社會事件，問題就是出在品德教養。辦理此項活動的另一個目的，也是要培養國際聯青社人才，歡迎一起加入國際聯青社，為國家社會貢獻心力，共同創造美好的社會。 好禮微笑運動今年擴大辦理，由中區總監楊志鵬(前排中)主導並贊助，報名相當踴躍。記者宋健生／攝影

商品推薦