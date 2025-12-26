澎湖風櫃國小連線南韓小學 線上交流迎佳節、建立跨國友誼
澎湖縣風櫃國小深化國際教育與跨文化學習，今天與韓國Chungwoon小學進行線上共學，並舉行「韓國聖誕禮物開箱交換活動」，共同迎接歲末佳節，讓跨國友誼持續深化。
⭐2025總回顧
風櫃國小校長林妍伶表示，風櫃國小與韓國Chungwoon小學兩校學生今天展開線上交流，透過線上遊戲與任務闖關，讓孩子們一起學習，並用英語溝通，認識耶誕節與新年在台灣與韓國的不同傳統慶祝活動，進一步了解不同文化、建立跨國友誼。
風櫃國小還舉辦「韓國聖誕禮物開箱交換活動」，來自韓國Chungwoon小學的耶誕禮物充滿祝福，讓學生們驚喜不已，為校園增添節慶溫度。
林妍伶表示，風櫃國小舉辦的跨國線上共學交流活動，以素養導向課程為核心，全校學生「做中學、說中學、分享中學」，讓學生在跨文化互動中拓展視野，落實國際教育與多元文化教育的精神。
【115學測衝刺】
▪持續更新／台大醫參採社會科 考場新規、必考重點一次看
▪考前必看！重要試務日期出爐 歷屆五標、試題一把抓
▪國寫／知性題、情意題怎發揮？寫作技巧、拆解佳作範本一次看
▪英文／命題關鍵解析 從柯克遇刺到川普「優離」看時事入題
▪社會／考題時事分析 川普關稅經貿影響、APEC看兩岸互動
▪自然／科學素養、時事考題總整理 一圖看懂台灣首例碳封存
▪115年雙北私立中學入學考時間出爐 升學關鍵、策略全解析
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言