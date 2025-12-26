日創作者以恆春二戰記憶作曲 屏東大同高中師生合唱
文史工作者念吉成梳理恆春半島二戰記憶，著作「巴士海峽之淚」；其日籍友人井上裕太受啟發創作歌曲「海峽之淚」，以音樂譜寫台日情誼。2人今天赴屏東大同高中與師生合唱。
恆春地方文史工作者念吉成著作電子書「巴士海峽之淚」，梳理二戰時期台籍出征軍伕南洋參戰歷史，並記述大量日軍遺體及生還者海漂恆春慘況。2017年發表時，他委託忘年之交、現為日本弘前學院大學講師的井上裕太博士創作歌曲。井上裕太也深受台日共同歷史觸動，1天內即寫出「海峽之淚」這首歌。
去年底井上裕太到屏東縣立大同高中分享，觸動師生共鳴。校方請求井上裕太授權，由音樂科老師陳玉書與學生簡東風聯手，為此曲注入台日元素並重新編寫鋼琴前奏與編曲。今年7月，大同高中校長陳冠明率領管樂團赴日本演出，井上裕太惜未能參與；今天再訪大同高中，以音樂重溫台日情誼。
念吉成接受媒體聯訪表示，期待透過長久以來的書寫，祈求世界和平，尤其現在多國為小事征戰，讓許多母親失去孩子。他對井上裕太講述歷史故事，希望透過文學及音樂造詣，發揮更大效用影響全世界，不要再有戰爭。
井上裕太說，他本身熱愛歷史，也希望留下實體成果，因此能透過歌曲與學生交流，並將其傳承下去，是非常棒的一件事。他也希望未來能透過文學進行更多交流。
劉姓學生表示，以前覺得歷史很遠，但其實它就在不知道的地方默默發生，透過「海峽之淚」了解屏東也有這段歷史。
交流會上，井上裕太與管樂班學生合唱「海峽之淚」，念吉成與井上裕太也向學生喊話，期盼持續傳唱，未來走向更多地方分享。大同高中也準備排灣族歌謠「歡樂輕鬆歌」及日文歌「淚光閃閃」作為回禮。台日攜手以和平之聲，跨越歷史傷痛。
