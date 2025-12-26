琉球國中校長調職接受調查 代理教師工會籲：全面檢視任內管理作為
屏東縣政府今天表示，琉球國中校長蘇傳桔日前經監察院糾舉，縣府已依法召開審議小組審議案件，決議受理，後續將組成調查小組調查，且為確保公平，已將蘇傳桔調整職務。全國代理暨代課教師產業工會今天表示，給予屏東縣政府肯定，但也呼籲應全面檢視蘇傳桔校長任內管理紀錄與行政作為。
屏東縣琉球國中1名代理教師因過勞猝死，監察院日前認定，琉球國中校長蘇傳桔對猝死案未善盡保護義務，對死者家屬所提司法機關審理勞工保險給付案的證人不當施壓，構成職場霸凌，因此通過糾舉。
屏東縣政府今公告，依監察院糾舉結果，將琉球國中校長蘇傳桔調整職務並另派員代理校長職務。代理暨代課教師工會對此表示肯定，有助於確保調查公正，回應教育現場與社會長期關切。
工會也指出，該案自職場霸凌調查成立以來已58天，期間對校園現場造成相當壓力。工會也長期追蹤關注此案，並持續接獲第一線教師陳情，呼籲縣府後續調查不應僅限於單一事件，應全面檢視蘇過往任內的管理紀錄、相關申訴案件與行政作為，釐清是否存在長期或結構性的管理失當情形。
工會重申，調查程序應秉持獨立、專業與透明原則，並同步檢討校長監督與職場霸凌防治機制，避免類似事件再次發生，確保教師工作權與校園安全。
