快訊

搶不到記憶體！Google傳開除採購主管 微軟高層遭拒「憤而離席」

台美關稅有進度？經貿辦稱「已有大致共識」 待美方安排總結會議

聖誕前夕嗆「人死不夠多」…男遭調查局拘提 竟是傳產老闆、讀EMBA

聽新聞
0:00 / 0:00

琉球國中校長調職接受調查 代理教師工會籲：全面檢視任內管理作為

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
屏東縣政府表示，琉球國中校長蘇傳桔日前經監察院糾舉，縣府依法將組成調查小組調查，且為確保公平，已將蘇傳桔調整職務。圖為屏東縣琉球國中。記者潘奕言／攝影
屏東縣政府表示，琉球國中校長蘇傳桔日前經監察院糾舉，縣府依法將組成調查小組調查，且為確保公平，已將蘇傳桔調整職務。圖為屏東縣琉球國中。記者潘奕言／攝影

屏東縣政府今天表示，琉球國中校長蘇傳桔日前經監察院糾舉，縣府已依法召開審議小組審議案件，決議受理，後續將組成調查小組調查，且為確保公平，已將蘇傳桔調整職務。全國代理暨代課教師產業工會今天表示，給予屏東縣政府肯定，但也呼籲應全面檢視蘇傳桔校長任內管理紀錄與行政作為。

⭐2025總回顧

屏東縣琉球國中1名代理教師因過勞猝死，監察院日前認定，琉球國中校長蘇傳桔對猝死案未善盡保護義務，對死者家屬所提司法機關審理勞工保險給付案的證人不當施壓，構成職場霸凌，因此通過糾舉。

屏東縣政府今公告，依監察院糾舉結果，將琉球國中校長蘇傳桔調整職務並另派員代理校長職務。代理暨代課教師工會對此表示肯定，有助於確保調查公正，回應教育現場與社會長期關切。

工會也指出，該案自職場霸凌調查成立以來已58天，期間對校園現場造成相當壓力。工會也長期追蹤關注此案，並持續接獲第一線教師陳情，呼籲縣府後續調查不應僅限於單一事件，應全面檢視蘇過往任內的管理紀錄、相關申訴案件與行政作為，釐清是否存在長期或結構性的管理失當情形。

工會重申，調查程序應秉持獨立、專業與透明原則，並同步檢討校長監督與職場霸凌防治機制，避免類似事件再次發生，確保教師工作權與校園安全。

屏東縣政府 職場霸凌 代理教師

延伸閱讀

屏教產批琉球國中校長蘇傳桔要求家長連署 家長會：自主發起

中小學校長不適任事件頻傳 教師工會籲落實退場

全教總點名琉球國中、北科附工校長濫權 籲調查不適任情形

監察院通過糾舉琉球國中校長 屏東縣政府：啟動不適任校長審議

相關新聞

琉球國中校長調職接受調查 代理教師工會籲：全面檢視任內管理作為

屏東縣政府今天表示，琉球國中校長蘇傳桔日前經監察院糾舉，縣府已依法召開審議小組審議案件，決議受理，後續將組成調查小組調查...

高中生怎賺錢？清大教授帶路 建功高中生把點子變AI產品

清華大學特聘教授周卓煇團隊與新竹市建功高中合作開設AI專家系統課程，今舉辦成果發表會，多組學生展現AI產品，如有學生透過...

高中英聽二試成績揭曉 2次可擇優用於入學管道

115學年高中英語聽力測驗第2次考試成績今天開放查詢，大考中心也同步寄發成績通知單。考生如果2次考試都有考，成績可擇優，...

冬藏季節彰化偏鄉小校師生耶誕節返校 手做冬季常吃到食物

時序入冬，彰化縣民權華德福實驗國民中小學今舉辦冬藏活動，全校九班、85名學生滷茶葉蛋、煎蘿蔔糕和調製飲料，國中部學生在教...

屏教產批琉球國中校長蘇傳桔要求家長連署 家長會：自主發起

屏東縣琉球國中校長蘇傳桔本月遭監察院糾舉，要求縣府急速處分予以調離現職。屏東縣教育產業工會今天指出，接獲多名琉球鄉民反映...

花蓮太昌國小校園設施老化 縣府投入2千萬改善

花蓮縣太昌國小多處地坪年久失修，且部分區域雨天容易積水，影響學生活動安全，縣府決定補助2000萬元辦理動線安全優化改善工...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。