高中生怎賺錢？清大教授帶路 建功高中生把點子變AI產品

清華大學特聘教授周卓煇團隊與新竹市建功高中合作開設AI專家系統課程，今舉辦成果發表會，多組學生展現AI產品，如有學生透過AI分析性格特質、成本與風險，協助找出適合高中生的賺錢方式，以販售課堂筆記為例，成功創造可觀收入。

周卓煇指出，「專家系統」早在數十年前便廣泛應用於醫療、航空與產業決策，此次課程以清楚架構引導學生快速理解專家系統邏輯，並實際將想法轉化為產品，證明AI不只是程式學習，更是解決問題的工具。

成果發表中，建功高中一年級楊舒晴、黃家嬅與清大研究生羅明宇，開發「如何判斷一個人是T還是F人」，以決策思考模式為核心，協助使用者找出合適的溝通策略，減少人際互動中的誤解，讓溝通不再只憑直覺。

王又立、陳畇攸與助教王暐翔推出「如何締造金氏世界紀錄」，透過案例分析與流程設計，將創意轉化為可執行的破紀錄策略，鼓勵學生將想法化為具體人生里程碑。

邱文秀、魏佑容與吳欣澄，與助教李祥億合作開發「高中生如何賺第一桶金」，系統性分析性格特質、成本與風險，協助學生找到適合自己的賺錢方式，避免盲目嘗試，其中以販售筆記為例，成功創造可觀收入。

在運動領域，古翰昇、田翔宇與蔡騰岳，與助教陳品伃開發「如何判斷籃球員的定位與價值」，以數據與行為分析協助球員找出最能發揮優勢的角色定位，不再僅依經驗分配位置。

洪聖鈞、涂正佳與助教林豈寬推出「一日的時間規劃，以考大學為例」，針對考生常見的時間管理問題，建立可執行的讀書節奏，協助持續修正學習效率。

張庭瑄、歐婉穎與助教張瑋哲則開發「如何看懂股票趨勢賺大錢」，以投資新手為對象，結合價格、基本面與市場資訊，將感覺式操作轉化為可判斷的決策系統。

建功高中校長林國松表示，課程重點不在灌輸知識，而是引導學生建立思考架構，透過實作培養面對未來的能力。周卓煇也強調，學生證明即使在課業繁重下，仍能在短時間內學會好用、實用的AI工具，讓學習真正與時代接軌。 在運動領域，古翰昇、田翔宇與蔡騰岳，與助教陳品伃開發「如何判斷籃球員的定位與價值」，以數據與行為分析協助球員找出最能發揮優勢的角色定位，不再僅依經驗分配位置。記者黃羿馨／攝影 楊舒晴、黃家嬅與清大研究生羅明宇，開發「如何判斷一個人是T還是F人」，以決策思考模式為核心，協助使用者找出合適的溝通策略，減少人際互動中的誤解，讓溝通不再只憑直覺。記者黃羿馨／攝影 周卓煇指出，「專家系統」早在數十年前便廣泛應用於醫療、航空與產業決策，此次課程以清楚架構引導學生快速理解專家系統邏輯，並實際將想法轉化為產品，證明AI不只是程式學習，更是解決問題的工具。記者黃羿馨／攝影 張庭瑄、歐婉穎與助教張瑋哲則開發「如何看懂股票趨勢賺大錢」，以投資新手為對象，結合價格、基本面與市場資訊，將感覺式操作轉化為可判斷的決策系統。記者黃羿馨／攝影 洪聖鈞、涂正佳與助教林豈寬推出「一日的時間規劃，以考大學為例」，針對考生常見的時間管理問題，建立可執行的讀書節奏，協助持續修正學習效率。記者黃羿馨／攝影 王又立、陳畇攸與助教王暐翔推出「如何締造金氏世界紀錄」，透過案例分析與流程設計，將創意轉化為可執行的破紀錄策略，鼓勵學生將想法化為具體人生里程碑。記者黃羿馨／攝影 邱文秀、魏佑容與吳欣澄，與助教李祥億合作開發「高中生如何賺第一桶金」，系統性分析性格特質、成本與風險，協助學生找到適合自己的賺錢方式，避免盲目嘗試，其中以販售筆記為例，成功創造可觀收入。記者黃羿馨／攝影

商品推薦