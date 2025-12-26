快訊

搶不到記憶體！Google傳開除採購主管 微軟高層遭拒「憤而離席」

台美關稅有進度？經貿辦稱「已有大致共識」 待美方安排總結會議

聖誕前夕嗆「人死不夠多」…男遭調查局拘提 竟是傳產老闆、讀EMBA

聽新聞
0:00 / 0:00

高中生怎賺錢？清大教授帶路 建功高中生把點子變AI產品

聯合報／ 記者黃羿馨王駿杰／新竹即時報導
清華大學特聘教授周卓煇團隊與新竹市建功高中合作開設AI專家系統課程，今舉辦成果發表會，多組學生展現AI產品。記者黃羿馨／攝影
清華大學特聘教授周卓煇團隊與新竹市建功高中合作開設AI專家系統課程，今舉辦成果發表會，多組學生展現AI產品。記者黃羿馨／攝影

清華大學特聘教授周卓煇團隊與新竹市建功高中合作開設AI專家系統課程，今舉辦成果發表會，多組學生展現AI產品，如有學生透過AI分析性格特質、成本與風險，協助找出適合高中生的賺錢方式，以販售課堂筆記為例，成功創造可觀收入。

⭐2025總回顧

周卓煇指出，「專家系統」早在數十年前便廣泛應用於醫療、航空與產業決策，此次課程以清楚架構引導學生快速理解專家系統邏輯，並實際將想法轉化為產品，證明AI不只是程式學習，更是解決問題的工具。

成果發表中，建功高中一年級楊舒晴、黃家嬅與清大研究生羅明宇，開發「如何判斷一個人是T還是F人」，以決策思考模式為核心，協助使用者找出合適的溝通策略，減少人際互動中的誤解，讓溝通不再只憑直覺。

王又立、陳畇攸與助教王暐翔推出「如何締造金氏世界紀錄」，透過案例分析與流程設計，將創意轉化為可執行的破紀錄策略，鼓勵學生將想法化為具體人生里程碑。

邱文秀、魏佑容與吳欣澄，與助教李祥億合作開發「高中生如何賺第一桶金」，系統性分析性格特質、成本與風險，協助學生找到適合自己的賺錢方式，避免盲目嘗試，其中以販售筆記為例，成功創造可觀收入。

在運動領域，古翰昇、田翔宇與蔡騰岳，與助教陳品伃開發「如何判斷籃球員的定位與價值」，以數據與行為分析協助球員找出最能發揮優勢的角色定位，不再僅依經驗分配位置。

洪聖鈞、涂正佳與助教林豈寬推出「一日的時間規劃，以考大學為例」，針對考生常見的時間管理問題，建立可執行的讀書節奏，協助持續修正學習效率。

張庭瑄、歐婉穎與助教張瑋哲則開發「如何看懂股票趨勢賺大錢」，以投資新手為對象，結合價格、基本面與市場資訊，將感覺式操作轉化為可判斷的決策系統。

建功高中校長林國松表示，課程重點不在灌輸知識，而是引導學生建立思考架構，透過實作培養面對未來的能力。周卓煇也強調，學生證明即使在課業繁重下，仍能在短時間內學會好用、實用的AI工具，讓學習真正與時代接軌。

在運動領域，古翰昇、田翔宇與蔡騰岳，與助教陳品伃開發「如何判斷籃球員的定位與價值」，以數據與行為分析協助球員找出最能發揮優勢的角色定位，不再僅依經驗分配位置。記者黃羿馨／攝影
在運動領域，古翰昇、田翔宇與蔡騰岳，與助教陳品伃開發「如何判斷籃球員的定位與價值」，以數據與行為分析協助球員找出最能發揮優勢的角色定位，不再僅依經驗分配位置。記者黃羿馨／攝影
楊舒晴、黃家嬅與清大研究生羅明宇，開發「如何判斷一個人是T還是F人」，以決策思考模式為核心，協助使用者找出合適的溝通策略，減少人際互動中的誤解，讓溝通不再只憑直覺。記者黃羿馨／攝影
楊舒晴、黃家嬅與清大研究生羅明宇，開發「如何判斷一個人是T還是F人」，以決策思考模式為核心，協助使用者找出合適的溝通策略，減少人際互動中的誤解，讓溝通不再只憑直覺。記者黃羿馨／攝影
周卓煇指出，「專家系統」早在數十年前便廣泛應用於醫療、航空與產業決策，此次課程以清楚架構引導學生快速理解專家系統邏輯，並實際將想法轉化為產品，證明AI不只是程式學習，更是解決問題的工具。記者黃羿馨／攝影
周卓煇指出，「專家系統」早在數十年前便廣泛應用於醫療、航空與產業決策，此次課程以清楚架構引導學生快速理解專家系統邏輯，並實際將想法轉化為產品，證明AI不只是程式學習，更是解決問題的工具。記者黃羿馨／攝影
張庭瑄、歐婉穎與助教張瑋哲則開發「如何看懂股票趨勢賺大錢」，以投資新手為對象，結合價格、基本面與市場資訊，將感覺式操作轉化為可判斷的決策系統。記者黃羿馨／攝影
張庭瑄、歐婉穎與助教張瑋哲則開發「如何看懂股票趨勢賺大錢」，以投資新手為對象，結合價格、基本面與市場資訊，將感覺式操作轉化為可判斷的決策系統。記者黃羿馨／攝影
洪聖鈞、涂正佳與助教林豈寬推出「一日的時間規劃，以考大學為例」，針對考生常見的時間管理問題，建立可執行的讀書節奏，協助持續修正學習效率。記者黃羿馨／攝影
洪聖鈞、涂正佳與助教林豈寬推出「一日的時間規劃，以考大學為例」，針對考生常見的時間管理問題，建立可執行的讀書節奏，協助持續修正學習效率。記者黃羿馨／攝影
王又立、陳畇攸與助教王暐翔推出「如何締造金氏世界紀錄」，透過案例分析與流程設計，將創意轉化為可執行的破紀錄策略，鼓勵學生將想法化為具體人生里程碑。記者黃羿馨／攝影
王又立、陳畇攸與助教王暐翔推出「如何締造金氏世界紀錄」，透過案例分析與流程設計，將創意轉化為可執行的破紀錄策略，鼓勵學生將想法化為具體人生里程碑。記者黃羿馨／攝影
邱文秀、魏佑容與吳欣澄，與助教李祥億合作開發「高中生如何賺第一桶金」，系統性分析性格特質、成本與風險，協助學生找到適合自己的賺錢方式，避免盲目嘗試，其中以販售筆記為例，成功創造可觀收入。記者黃羿馨／攝影
邱文秀、魏佑容與吳欣澄，與助教李祥億合作開發「高中生如何賺第一桶金」，系統性分析性格特質、成本與風險，協助學生找到適合自己的賺錢方式，避免盲目嘗試，其中以販售筆記為例，成功創造可觀收入。記者黃羿馨／攝影

清華大學 金氏世界紀錄

延伸閱讀

新北今辦社宅公聽會 專家主張住宅政策與TOD開發結合

離岸人民幣兌美元升破7算 專家：年底結匯所致

不想麻煩子女…日婦斷捨離痛失6萬現金 專家警告：錢藏家中恐永遠消失

2、30歲達4成！日詐騙受害者大幅年輕化 專家：LINE讓人失去判斷力

相關新聞

琉球國中校長調職接受調查 代理教師工會籲：全面檢視任內管理作為

屏東縣政府今天表示，琉球國中校長蘇傳桔日前經監察院糾舉，縣府已依法召開審議小組審議案件，決議受理，後續將組成調查小組調查...

高中生怎賺錢？清大教授帶路 建功高中生把點子變AI產品

清華大學特聘教授周卓煇團隊與新竹市建功高中合作開設AI專家系統課程，今舉辦成果發表會，多組學生展現AI產品，如有學生透過...

高中英聽二試成績揭曉 2次可擇優用於入學管道

115學年高中英語聽力測驗第2次考試成績今天開放查詢，大考中心也同步寄發成績通知單。考生如果2次考試都有考，成績可擇優，...

冬藏季節彰化偏鄉小校師生耶誕節返校 手做冬季常吃到食物

時序入冬，彰化縣民權華德福實驗國民中小學今舉辦冬藏活動，全校九班、85名學生滷茶葉蛋、煎蘿蔔糕和調製飲料，國中部學生在教...

屏教產批琉球國中校長蘇傳桔要求家長連署 家長會：自主發起

屏東縣琉球國中校長蘇傳桔本月遭監察院糾舉，要求縣府急速處分予以調離現職。屏東縣教育產業工會今天指出，接獲多名琉球鄉民反映...

花蓮太昌國小校園設施老化 縣府投入2千萬改善

花蓮縣太昌國小多處地坪年久失修，且部分區域雨天容易積水，影響學生活動安全，縣府決定補助2000萬元辦理動線安全優化改善工...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。